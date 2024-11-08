„Мне еще никогда не было так одиноко, как сейчас“: что писали домой жившие в Нарве иностранцы в начале 20 века?

Кренгольмский район Нарвы в конце 19, начале 20 века был, как отдельный город. Он даже относился к другой губернии - Эстляндской, тогда как большая часть Нарвы - Петербургской. Местные жители шутили, что Нарва- это самый большой город в Российской империи, чтобы его проехать, нужно пересечь две губернии.

Так как большая часть жителей Кренгольма были рабочими Кренгольмской мануфактуры, то письма и открытки они редко отправляли, ввиду недостатка времени и малограмотности.

Однако, в Кренгольмском районе жили также и управляющие мануфактурой немцы и англичане по национальности. Они были людьми состоятельными, получали и отправляли много корреспонденции, чаще всего на английском и немецком языках.

Вот примеры некоторых открыток, отосланных английскими мастерами Кренгольсмкой мануфактуры и членами их семей родственникам и друзьям. Тексты переведены с английского языка.

Открытка отослана в город Олдхем, графство Ланкашир, Англия

Нарва, 7 января 1903 года

Дорогая Конни!

Это первая из восьми открыток, которые я обещал тебе послать. Это улица, на которой мы живём в доме, который находится чуть дальше вверх по улице от изображенной девушки в голубом. Передавай наилучшие пожелания Фрэнку, я надеюсь, вы прекрасно отпраздновали праздники, и у вас было очень весело. Мне, наверное, ещё никогда не было так одиноко, как сейчас.

С любовью,

Лилл

Нарва, 11 августа 1906 года

Дорогая Мэри.

Мы получили твое письмо в четверг утром. Я думала отослать тебе все фотографии, но обнаружилось, что у нас дома ни одной нет. У нас сейчас здесь очень тревожно! На фабриках снова забастовки. В конверт помещается только три фотографии, я надеюсь, Элиза нас извинит за задержку фотографий. Как только будем дома, сразу отправим.

Погода здесь такая, что, боюсь, тебе не понравится!

Хелен

Отослано господину Росторну на Воронинскую Бумагопрядильную мануфактуру

Выборгская сторона

Петербург

Нарва, 3 мая 1905 года

Дорогой Том!

Я ожидаю тебя, твою жену и Филлипса в гости в пятницу 09.05.1908.

Не забудь, пожалуйста!

Твой Дж. Шоукросс