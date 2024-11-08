„Мне еще никогда не было так одиноко, как сейчас“: что писали домой жившие в Нарве иностранцы в начале 20 века?(2)
Историк и гид по Нарве Александр Опенко продолжает рассказывать об истории Ида-Вирумаа, делясь редкими открытками из своей личной коллекции. Как воспринимали Нарву жившие в ней иностранцы - англичане и немцы? Об этом можно узнать, прочитав короткие послания, написанные на открытках.
Кренгольмский район Нарвы в конце 19, начале 20 века был, как отдельный город. Он даже относился к другой губернии - Эстляндской, тогда как большая часть Нарвы - Петербургской. Местные жители шутили, что Нарва- это самый большой город в Российской империи, чтобы его проехать, нужно пересечь две губернии.
Так как большая часть жителей Кренгольма были рабочими Кренгольмской мануфактуры, то письма и открытки они редко отправляли, ввиду недостатка времени и малограмотности.
Однако, в Кренгольмском районе жили также и управляющие мануфактурой немцы и англичане по национальности. Они были людьми состоятельными, получали и отправляли много корреспонденции, чаще всего на английском и немецком языках.
Вот примеры некоторых открыток, отосланных английскими мастерами Кренгольсмкой мануфактуры и членами их семей родственникам и друзьям. Тексты переведены с английского языка.
Открытка отослана в город Олдхем, графство Ланкашир, Англия
Нарва, 7 января 1903 года
Дорогая Конни!
Это первая из восьми открыток, которые я обещал тебе послать. Это улица, на которой мы живём в доме, который находится чуть дальше вверх по улице от изображенной девушки в голубом. Передавай наилучшие пожелания Фрэнку, я надеюсь, вы прекрасно отпраздновали праздники, и у вас было очень весело. Мне, наверное, ещё никогда не было так одиноко, как сейчас.
С любовью,
Лилл
Нарва, 11 августа 1906 года
Дорогая Мэри.
Мы получили твое письмо в четверг утром. Я думала отослать тебе все фотографии, но обнаружилось, что у нас дома ни одной нет. У нас сейчас здесь очень тревожно! На фабриках снова забастовки. В конверт помещается только три фотографии, я надеюсь, Элиза нас извинит за задержку фотографий. Как только будем дома, сразу отправим.
Погода здесь такая, что, боюсь, тебе не понравится!
Хелен
Отослано господину Росторну на Воронинскую Бумагопрядильную мануфактуру
Выборгская сторона
Петербург
Нарва, 3 мая 1905 года
Дорогой Том!
Я ожидаю тебя, твою жену и Филлипса в гости в пятницу 09.05.1908.
Не забудь, пожалуйста!
Твой Дж. Шоукросс
Отослано миссис Лингард в город Линкольн, графство Линкольншир, Англия
Дорогой Холл!
Я надеюсь у тебя все в порядке, и ты наслаждаешься жизнью.
Напиши, пожалуйста, через 2 недели в Роттердам, пошли размер обуви, которая тебе нужна и они тебе вышлют. Привет из Нарвы!
Уиллис
Отослано мисс Нелли Брукс, Кренгольм, близ Нарвы, Россия
Нарва, 20 января 1908 года
Дорогая Нелли!
Я тебя очень сильно люблю!
Твой навечно,
А. Бретбэнд
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