Мбаппе не вызвали в сборную Франции. Связано ли это с изнасилованием?
Нападающий мадридского „Реала“ Килиан Мбаппе не был вызван на ноябрьские матчи сборной Франции в Лиге наций, потому что, по словам главного тренера команды Дидье Дешама, „так будет лучше“, пишет RMC Sport.
„Мбаппе сказал Дешаму, что ему нужно восстановить свою оптимальную форму. Именно поэтому Килиан не включили в заявку“, — написал испанский журналист Хосе Луис Санчес на своей странице в соцсетях.
Килиан Мбаппе не был вызван в сборную Франции на матчи Лиги наций УЕФА с Израилем (14 ноября) и Италией (17 ноября). Главный тренер национальной команды Дидье Дешам сообщил, что это решение не связано с внефутбольными темами.
В октябре Мбаппе из-за травмы пропустил сбор национальной команды. Во время международной паузы он отправился в Стокгольм, где угодил в скандал. Футболиста обвинили в изнасиловании, однако на данный момент ему не предъявлено обвинение – следствие продолжается.
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