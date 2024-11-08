Мбаппе не вызвали в сборную Франции. Связано ли это с изнасилованием?

„Мбаппе сказал Дешаму, что ему нужно восстановить свою оптимальную форму. Именно поэтому Килиан не включили в заявку“, — написал испанский журналист Хосе Луис Санчес на своей странице в соцсетях.

Килиан Мбаппе не был вызван в сборную Франции на матчи Лиги наций УЕФА с Израилем (14 ноября) и Италией (17 ноября). Главный тренер национальной команды Дидье Дешам сообщил, что это решение не связано с внефутбольными темами.

В октябре Мбаппе из-за травмы пропустил сбор национальной команды. Во время международной паузы он отправился в Стокгольм, где угодил в скандал. Футболиста обвинили в изнасиловании, однако на данный момент ему не предъявлено обвинение – следствие продолжается.

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