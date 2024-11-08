В последнем туре чемпионата Эстонии по футболу будут разыграны сотни тысяч евро

В субботу окончательно сформируется турнирная таблица Премиум-лиги, и это определит судьбу эстонских футбольных клубов в еврокубках. Уже много лет участие в международных турнирах остаётся критически важным источником дохода для существования клубов. Летом следующего года четыре эстонские команды получат возможность испытать свои силы на международной арене: чемпион страны начнёт путь с первого квалификационного раунда Лиги чемпионов, тогда как три другие команды стартуют в Лиге конференций. При этом финансовая поддержка для чемпиона и остальных участников значительно различается.

В то время, как „Левадия“ досрочно обеспечила себе чемпионство, для остальных команд результаты тура будут иметь принципиальное значение. В настоящее время „Нымме Калью“ и „Пайде“ делят второе и третье места, набрав по 69 очков, тогда как „Флора“ отстает всего на два очка с 67 баллами.

Матчи 36-го тура чемпионата Эстонии Начало всех матчей в 12.30, 9 ноября Нымме Калью - Вапрус

Нарва-Транс - Курессааре

Нымме Юнайтед - Таммека

Флора - Калев

Пайде - Левадия

Итак, в финальных матчах сезона „Флора“ встретится дома с „Калевом“, „Левадия“ отправится в гости к „Пайде“, а „Нымме Калью“ сыграет на своём поле с пярнуским „Вапрусом“.

Заключительный тур Премиум-лиги также решит судьбу команд, которые будут бороться за место в элите эстонского футбола в следующем сезоне. На грани зоны вылета находятся „Курессааре“ и таллиннский „Калев“.

Еврокубки и деньги

Завершение сезона в числе призеров Премиум-лиги не только приносит престиж клубу, но и обеспечивает участие в еврокубках, что существенно увеличивает финансовые поступления. Например, таллиннский „Калев“, выбывший в первом раунде Лиги конференций после поражения от армянского „Урарту“, заработал 325 000 евро. „Левадия“, завершившая участие во втором раунде, получила 700 000 евро, а „Пайде“, дойдя до третьего раунда, пополнил бюджет на 1,08 миллиона евро. „Флора“ благодаря выступлению в третьем раунде еврокубков и бонусу за чемпионство заработала рекордные 1,34 миллиона евро. В последнем туре сезона команды будут сражаться за шанс улучшить свои финансовые позиции.