В последнем туре чемпионата Эстонии по футболу будут разыграны сотни тысяч евро
В чемпионате Эстонии по футболу на кону стоят не только медали, но и крупные суммы денег. Все игры 36-го тура Премиум-лиги начнутся в субботу в 12:30.
В субботу окончательно сформируется турнирная таблица Премиум-лиги, и это определит судьбу эстонских футбольных клубов в еврокубках. Уже много лет участие в международных турнирах остаётся критически важным источником дохода для существования клубов. Летом следующего года четыре эстонские команды получат возможность испытать свои силы на международной арене: чемпион страны начнёт путь с первого квалификационного раунда Лиги чемпионов, тогда как три другие команды стартуют в Лиге конференций. При этом финансовая поддержка для чемпиона и остальных участников значительно различается.
В то время, как „Левадия“ досрочно обеспечила себе чемпионство, для остальных команд результаты тура будут иметь принципиальное значение. В настоящее время „Нымме Калью“ и „Пайде“ делят второе и третье места, набрав по 69 очков, тогда как „Флора“ отстает всего на два очка с 67 баллами.
Итак, в финальных матчах сезона „Флора“ встретится дома с „Калевом“, „Левадия“ отправится в гости к „Пайде“, а „Нымме Калью“ сыграет на своём поле с пярнуским „Вапрусом“.
Заключительный тур Премиум-лиги также решит судьбу команд, которые будут бороться за место в элите эстонского футбола в следующем сезоне. На грани зоны вылета находятся „Курессааре“ и таллиннский „Калев“.
Еврокубки и деньги
Завершение сезона в числе призеров Премиум-лиги не только приносит престиж клубу, но и обеспечивает участие в еврокубках, что существенно увеличивает финансовые поступления. Например, таллиннский „Калев“, выбывший в первом раунде Лиги конференций после поражения от армянского „Урарту“, заработал 325 000 евро. „Левадия“, завершившая участие во втором раунде, получила 700 000 евро, а „Пайде“, дойдя до третьего раунда, пополнил бюджет на 1,08 миллиона евро. „Флора“ благодаря выступлению в третьем раунде еврокубков и бонусу за чемпионство заработала рекордные 1,34 миллиона евро. В последнем туре сезона команды будут сражаться за шанс улучшить свои финансовые позиции.
Команда, финишировавшая на четвертом месте, получит возможность попасть в еврокубки, если обладателем Кубка Эстонии станет один из призеров чемпионата. В борьбе за Кубок остаются „Нымме Калью“, „Пайде“ и „Левадия“, в то время как „Флора“ выбыла на стадии 1/16 финала, проиграв „Пайде“.
Варианты развития событий:
„Нымме Калью“ получит серебро, „Пайде“ — бронзу, а „Флора“ останется четвертой в случае, если:
1. „Флора“ проиграет или сыграет вничью,
2. Или если все три команды одержат победу.
Ситуация останется такой же, если „Нымме Калью“ и „Флора“ выиграют, а „Пайде“ сыграет вничью. В этом случае „Нымме Калю“ наберет 72 очка, а „Пайде“ и „Флора“ — по 70. При этом „Нымме Калью“ и „Пайде“ будут впереди „Флоры“ по итогам личных встреч, что является первым критерием при равенстве очков.
„Пайде“ получит серебро, „Нымме Калью“ — бронзу, а „Флора“ останется четвертой в случае, если:
1. Если „Пайде“ победит, а „Нымме Калью“ сыграет вничью.
2. Если „Пайде“ наберет очки, „Нымме Калью“ проиграет, а „Флора“ не победит.
3. Если „Пайде“ и „Нымме Калью“ сыграют вничью, а „Флора“ одержит победу. В этом случае у всех команд будет по 70 очков, но благодаря результатам личных встреч (в них у „Пайде“ — 13 очков, у „Нымме Калью“ — 12, а у „Флоры“ — 8), итоговая таблица будет следующей: „Пайде“ на втором месте, „Нымме Калью“ на третьем, а „Флора“ останется четвертой.
„Нымме Калю“ получит серебро, „Флора“ — бронзу, а „Пайде“ останется четвертой, если:
1. „Нымме Калю“ наберет очки,
2. „Пайде“ проиграет,
3. „Флора“ победит.
В этом случае „Нымме Калю“ будет иметь 72 или 70 очков (в зависимости от результата), „Флора“ — 70 очков, а „Пайде“ — 69 очков. Так как в личных встречах „Нымме Калю“ опережает „Флору“, это даст им преимущество при равенстве очков, что гарантирует серебро для „Нымме Калю“ и бронзу для „Флоры“.
„Пайде“ получит серебро, „Флора“ — бронзу, а „Нымме Калью“ останется четвертым, если:
1. „Пайде“ наберет очки (победа или ничья),
2. „Флора“ одержит победу,
3. „Нымме Калью“ проиграет.
В этом случае „Пайде“ будет иметь 72 или 70 очков, „Флора“ — 70, а „Нымме Калью“ — 69.
„Флора“ получает серебро, „Нымме Калью“ — бронзу, а „Пайде“ остается четвертым, если:
„Флора“ выиграет, а „Нымме Калью“ и „Пайде“ одновременно проиграют. При этом ныммеская команда будет выше „Пайде“ по личным встречам.
Кто будет на грани вылета?
На грани вылета пока находятся таллиннский „Калев“ и „Курессааре“, которые делят восьмое и девятое места с 31 очком, кто из них в итоге окажется на предпоследнем месте? Напрямую Премиум-лигу покидает „Нымме Юнайтед“. В очных встречах преимущество на стороне „Курессааре“, которому в последнем туре предстоит сыграть в Нарве с местным „Трансом“. В свою очередь „Калев“ ожидает непростая встреча с „Флорой“, которая борется за медали и деньги.
1. „Курессааре“ сохранит прописку в лиге, если:
- Победит в последнем туре.
- „Калев“ проиграет.
- Обе команды сыграют вничью.
2. „Калев“ сохранит прописку в лиге, если:
- Выиграет в последнем туре, а „Курессааре“ не победит.
- Сыграет вничью, а „Курессааре“ проиграет.
Команда, занявшая предпоследнее место в Премиум-лиге, сыграет переходные матчи с командой, занявшей второе место в первой лиге.
2. Перед последним туром первой лиги:
- „Виймси“ занимает второе место, уступая лидеру „Харью“ из Лаагри всего три очка.
- В очных играх между „Виймси“ и „Харью“ была зафиксирована ничья.
- В случае равенства очков следующим критерием для определения победителя будет количество побед в сезоне (у обеих команд по 21 победе).
3. „Виймси“ попадет в Премиум-лигу напрямую, если:
- Выиграет в последнем туре на выезде у „Элва“.
- „Харью“ потерпит поражение в гостях от „Табасалу“, замыкающего таблицу.
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