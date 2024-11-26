Мнение
26.11.2024, 18:38

Неграждане Эстонии свой выбор сделали. Больше у нас для них выборов нет

 

  • Нарвский референдум мог обернуться катастрофой. Можем повторить?

  • В Бронзовую ночь Сависаар не успокоил бушевавшую толпу и открыл двери для российской провокации

  • Безопасность важнее раскола в обществе?

Жители Нарвы голосуют на референдуме об автономии города.
Жители Нарвы голосуют на референдуме об автономии города.
ФОТО: Eesti Filmiarhiiv | Filmiarhiiv

16 июля 1993 года в Нарве состоялся референдум об автономии города в составе молодой Эстонской Республики. Участвовать могли все обладающие правом голоса жители города. Город был декорирован красочными плакатами и громкими лозунгами, распространялись листовки. Что это было? Игривая попытка тогдашней городской власти отвлечь горожан от мрачной действительности - безработицы, нищеты и неопределённости? Нет. Ситуация была крайне серьёзной и, несмотря на кажущуюся абсурдность, могла привести к трагедии, считает публицист Антон Кебеков.

Нарвские события 1993 года кажутся сегодня сюрреалистичными: они успели обрасти легендами, подтвердить или опровергнуть которые теперь непросто. Однако трудно поспорить со свершившимися фактами.

Любая провокация могла обернуться кровопролитием

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