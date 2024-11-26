Неграждане Эстонии свой выбор сделали. Больше у нас для них выборов нет
Нарвский референдум мог обернуться катастрофой. Можем повторить?
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Безопасность важнее раскола в обществе?
16 июля 1993 года в Нарве состоялся референдум об автономии города в составе молодой Эстонской Республики. Участвовать могли все обладающие правом голоса жители города. Город был декорирован красочными плакатами и громкими лозунгами, распространялись листовки. Что это было? Игривая попытка тогдашней городской власти отвлечь горожан от мрачной действительности - безработицы, нищеты и неопределённости? Нет. Ситуация была крайне серьёзной и, несмотря на кажущуюся абсурдность, могла привести к трагедии, считает публицист Антон Кебеков.
Нарвские события 1993 года кажутся сегодня сюрреалистичными: они успели обрасти легендами, подтвердить или опровергнуть которые теперь непросто. Однако трудно поспорить со свершившимися фактами.