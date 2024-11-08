Рекордсмен сборной Эстонии Константин Васильев объявил о завершении игровой карьеры

„Одно могу сказать точно: независимо от исхода игры, этот день навсегда останется в моей памяти, ведь финальный свисток судьи станет точкой в моей игровой карьере. Это был долгий и по-настоящему незабываемый путь, наполненный самыми разными эмоциями. У меня есть много людей, которым я хочу искренне поблагодарить от всего сердца. Надеюсь найти возможность, лично или через СМИ, отметить всех, кто был частью этого удивительного приключения! Особая благодарность — моей семье, которая всегда была рядом, поддерживая меня на протяжении всей карьеры.

Спасибо вам, дорогие друзья футбола! Увидимся на стадионе! Завершим этот сезон победой!“ — сказал Васильев через социальные сети клуба „Флора“.

40-летний Константин Васильев провел 282 матча и забил 106 голов в эстонской Премиум-лиге. За сборную Эстонии он сыграл рекордные 158 матчей, отметившись 26 голами.

Свой путь в футболе Васильев начал в Таллиннской футбольной школе. С 2003 по 2007 год он выступал за „Левадию“, а затем продолжил карьеру за рубежом, защищая цвета таких клубов, как „Нафта“ и „Копер“ (оба — Словения), „Амкар“ (Пермь, Россия), „Пяст“ и „Ягеллония“ (оба — Польша). В 2019 году он вернулся в Эстонию и стал игроком „Флоры“.

Трижды признанный лучшим футболистом года в Эстонии, Васильев семь раз становился чемпионом страны: трижды в составе „Левадии“ и четыре раза — в составе „Флоры“.

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