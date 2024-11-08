Люди с флагами Палестины напали на израильтян после матча в Амстердаме. 10 человек пострадали, двое пропали без вести

Министерство иностранных дел Израиля со ссылкой на власти Нидерландов сообщило, что 10 человек получили ранения, еще двое пропали без вести после нападения. О тяжести травм пострадавших пока неизвестно.

„Маккаби“ уступил со счетом 0:5 в матче с „Аяксом“ в рамках Лиги Европы, пишет РБК.

Семья одного из пропавших израильтян, Гая Авигдора, рассказала Ynet, что он жил в Лондоне и приехал в Амстердам, чтобы сходить на матч с друзьями, он опубликовал сторис с площади Дам перед игрой, и после этого не выходит на связь, передает Медуза.

Представители полиции Нидерландов сообщили, что получили ряд сообщений о драках в центре города. По данным полицейских, после беспорядков были задержаны 57 человек. Подробности о задержанных неизвестны. Представитель полиции сообщил, что беспорядки на площади Дам и вокруг нее „состояли из коротких инцидентов, которые очень быстро разрешились“, когда прибыли правоохранители, пишет De Telegraaf.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу проинформирован о нападении, он распорядился немедленно отправить в Нидерланды два самолета для оказания помощи израильским гражданам. „Премьер-министр крайне серьезно расценивает этот ужасающий инцидент и требует, чтобы правительство Нидерландов и силы безопасности предприняли решительные и быстрые действия против участников беспорядков и обеспечили безопасность наших граждан“, — говорится в заявлении.

Министерство национальной безопасности Израиля также призывает своих граждан в Амстердаме оставаться в гостиничных номерах после нападений. МИД Израиля рекомендует гражданам, находящимся в общественных местах, не демонстрировать израильскую или еврейскую символику.

Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф написал, что поговорил с Нетаниягу. „С ужасом следил за репортажами из Амстердама. Совершенно неприемлемы антисемитские нападения на израильтян“, — заявил Схоф, добавив, что находится в тесном контакте со всеми сторонами.

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