В Кохтла-Ярве 100 человек должны расселить из домов, которые скоро снесут
Весной в Кохтла-Ярве планируется снести десять многоквартирных домов. Из зданий будут переселены сто человек. Восемь из подлежащих сносу зданий расположены в Сомпа. Один многоквартирный дом снесут в Кукрузе и еще один в Ору, пишет ERR.
По словам мэра Кохтла-Ярве Хенри Казело, договоренность о сносе многоквартирных домов в Сомпа была заключена быстрее всего, поскольку некоторые дома уже пустовали и удалось быстро договориться с оставшимися жильцами.
„Самыми проблемными являются большие панельные дома, жильцы которых против сноса и отказываются от предлагаемых площадей, – сообщил мэр, пояснив, что в некоторых случаях городу придется доплатить за переселение людей. – Если идти в суд, это обойдется нам в пару сотен тысяч дополнительно. В первую очередь мы займемся теми зданиями, с которыми проще все уладить“.
Государство выделило на снос десяти многоквартирных домов в Кохтла-Ярве почти 1 миллион евро. Несколько дней назад государство выделило самоуправлениям Ида-Виру еще два миллиона на решение проблемы пустующих многоквартирных домов, половина из которых снова достанется Кохтла-Ярве.
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