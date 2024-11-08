В Кохтла-Ярве 100 человек должны расселить из домов, которые скоро снесут

По словам мэра Кохтла-Ярве Хенри Казело, договоренность о сносе многоквартирных домов в Сомпа была заключена быстрее всего, поскольку некоторые дома уже пустовали и удалось быстро договориться с оставшимися жильцами.

„Самыми проблемными являются большие панельные дома, жильцы которых против сноса и отказываются от предлагаемых площадей, – сообщил мэр, пояснив, что в некоторых случаях городу придется доплатить за переселение людей. – Если идти в суд, это обойдется нам в пару сотен тысяч дополнительно. В первую очередь мы займемся теми зданиями, с которыми проще все уладить“.

Государство выделило на снос десяти многоквартирных домов в Кохтла-Ярве почти 1 миллион евро. Несколько дней назад государство выделило самоуправлениям Ида-Виру еще два миллиона на решение проблемы пустующих многоквартирных домов, половина из которых снова достанется Кохтла-Ярве.

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