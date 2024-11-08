Мнение
08.11.2024, 13:30

Трамп не понимает демократических ценностей, но станет жестким противником России

 
Калев Стойческу
Калев Стойческу
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

Как известно, стиль Трампа очень нравится праворадикальным популистам, в том числе и в Эстонии. Они подражают ему и восхищаются им. У последователей мейнстримной политики, особенно у либералов, стиль Трампа вызывает дискомфорт и неуверенность. Победа Трампа и его непредсказуемость не на руку даже антидемократическим силам мира, включая державы „оси зла“, считает Калев Стойческу.

Трамп всю свою жизнь боится проигрывать, потому что не умеет проигрывать. Правда, вопрос, понимает ли он всегда поражение, например, в контексте Украины, в отличие от выборов. США, как и весь свободный мир, вложили слишком много в Украину, чтобы теперь, как в истории с Афганистаном, убежать, поджав хвост. Не говоря уже о наших общих моральных обязательствах поддерживать Украину в её справедливой и мужественной борьбе с агрессором.

Ознакомься с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии