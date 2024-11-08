Трамп не понимает демократических ценностей, но станет жестким противником России

Трамп всю свою жизнь боится проигрывать, потому что не умеет проигрывать. Правда, вопрос, понимает ли он всегда поражение, например, в контексте Украины, в отличие от выборов. США, как и весь свободный мир, вложили слишком много в Украину, чтобы теперь, как в истории с Афганистаном, убежать, поджав хвост. Не говоря уже о наших общих моральных обязательствах поддерживать Украину в её справедливой и мужественной борьбе с агрессором.