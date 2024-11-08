08.11.2024, 13:30
Трамп не понимает демократических ценностей, но станет жестким противником России
ФОТО: | Delfi Meedia
Как известно, стиль Трампа очень нравится праворадикальным популистам, в том числе и в Эстонии. Они подражают ему и восхищаются им. У последователей мейнстримной политики, особенно у либералов, стиль Трампа вызывает дискомфорт и неуверенность. Победа Трампа и его непредсказуемость не на руку даже антидемократическим силам мира, включая державы „оси зла“, считает Калев Стойческу.