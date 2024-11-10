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10.11.2024, 18:20

„Угрожали даже самоубийством“. Провалившие медосмотр пожилые люди не согласны расставаться с водительскими правами

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  • В этом году по вине пожилых водителей произошло 150 ДТП, в которых пострадали люди. В некоторых случаях у полиции были основания подозревать, что состояние здоровья водителя на самом деле не соответствовало требованиям, хотя документы были в порядке.

  • В свою очередь семейные врачи, выдающие справки, оказываются в затруднительном положении: в случае отказа идут манипуляции, им угрожают или добывают себе справку в другом месте. За пятилетний срок действия справки многое может измениться.

  • Семейный врач не может заочно аннулировать медицинскую справку даже в том случае, если полиция доставила водителя для проверки здоровья в EMO и врач счел, что человек непригоден для управления моторным транспортным средством. Если водитель игнорирует вызов к семейному врачу на прием, он может и дальше ездить.

16 мая в Хяэдемеэсте на перекрестке шоссе Таллинн — Пярну — Икла 84-летний водитель совершал на своем легковом автомобиле левый поворот и не уступил дорогу грузовику, двигавшемуся по главной дороге. Произошло столкновение, после чего в небольшой автомобиль врезался еще один грузовик. В результате ДТП пострадал водитель легкового автомобиля, которого скорая помощь доставила в больницу.
16 мая в Хяэдемеэсте на перекрестке шоссе Таллинн — Пярну — Икла 84-летний водитель совершал на своем легковом автомобиле левый поворот и не уступил дорогу грузовику, двигавшемуся по главной дороге. Произошло столкновение, после чего в небольшой автомобиль врезался еще один грузовик. В результате ДТП пострадал водитель легкового автомобиля, которого скорая помощь доставила в больницу.
ФОТО: PPA

В этом году по вине пожилых водителей произошло 150 ДТП, в которых пострадали люди. В некоторых случаях у полиции были основания подозревать, что состояние здоровья водителя на самом деле не соответствовало требованиям, хотя документы были в порядке.

Полиция получает сообщение, что пожилая женщина едет на автомобиле по тротуару. Патруль обнаруживает машину в центре города на перекрестке. Автомобиль стоит посреди дороги. У водителя слетела обувь, и женщина больше не может ее надеть. Она также не может включить передачу, чтобы уехать с перекрестка. А просто давит на газ на холостом ходу.

„Должно быть водитель очень сильно пьян“, - заметил отреагировавший на происшествие начальник группы Раквереского отделения полиции Тауно Веттик, прежде чем подошел к стоящему на перекрестке автомобилю.

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