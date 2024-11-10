„Угрожали даже самоубийством“. Провалившие медосмотр пожилые люди не согласны расставаться с водительскими правами

В этом году по вине пожилых водителей произошло 150 ДТП, в которых пострадали люди. В некоторых случаях у полиции были основания подозревать, что состояние здоровья водителя на самом деле не соответствовало требованиям, хотя документы были в порядке.

В свою очередь семейные врачи, выдающие справки, оказываются в затруднительном положении: в случае отказа идут манипуляции, им угрожают или добывают себе справку в другом месте. За пятилетний срок действия справки многое может измениться.