„Угрожали даже самоубийством“. Провалившие медосмотр пожилые люди не согласны расставаться с водительскими правами(22)
В этом году по вине пожилых водителей произошло 150 ДТП, в которых пострадали люди. В некоторых случаях у полиции были основания подозревать, что состояние здоровья водителя на самом деле не соответствовало требованиям, хотя документы были в порядке.
В свою очередь семейные врачи, выдающие справки, оказываются в затруднительном положении: в случае отказа идут манипуляции, им угрожают или добывают себе справку в другом месте. За пятилетний срок действия справки многое может измениться.
Семейный врач не может заочно аннулировать медицинскую справку даже в том случае, если полиция доставила водителя для проверки здоровья в EMO и врач счел, что человек непригоден для управления моторным транспортным средством. Если водитель игнорирует вызов к семейному врачу на прием, он может и дальше ездить.
В этом году по вине пожилых водителей произошло 150 ДТП, в которых пострадали люди. В некоторых случаях у полиции были основания подозревать, что состояние здоровья водителя на самом деле не соответствовало требованиям, хотя документы были в порядке.
Полиция получает сообщение, что пожилая женщина едет на автомобиле по тротуару. Патруль обнаруживает машину в центре города на перекрестке. Автомобиль стоит посреди дороги. У водителя слетела обувь, и женщина больше не может ее надеть. Она также не может включить передачу, чтобы уехать с перекрестка. А просто давит на газ на холостом ходу.