СЕГОДНЯ НА DELFI TV | Эстоно-латвийская лига: кто победит в захватывающем университетском дерби?
Сегодня в рамках эстоно-латвийской баскетбольной лиги состоится захватывающая встреча двух университетских команд: „Тартуский университет“ встретится на выезде с „ТалТех/Алексела“. Прямая трансляция матча начнется в 18:30 в спортзале ТалТеха и будет доступна подписчикам Delfi.
Хозяева площадки, команда „ТалТех“, начали сезон уверенно, одержав пять побед и потерпев три поражения, что позволило им занять шестое место в турнирной таблице. В последнем матче они обыграли „Латвийский университет“ со счетом 75:66. „Тартуский университет“ также показывает неплохие результаты, подходя к игре после двух побед подряд: на прошлых выходных тартусцы обыграли в гостях „Лиепая“ (66:63) и „Вентспилс“ (93:92). Тартуская команда (3-3) занимают десятое место в таблице.