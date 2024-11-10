Я стал отцом четыре дня назад. Что я понял за это время

Я пишу этот текст в Пельгулиннаском роддоме. Здесь родился мой папа, старший брат, я. Теперь и моя дочка.

Обычно говорят, дети - это большое счастье. Еще пару дней назад я воспринимал эти слова за обыденность, банальность. Ну, конечно, счастье, а что еще. И только когда взял дочку на руки, я понял.

Это нереальное счастье. Хоть я совсем не впечатлительный, заплакал моментально. Не плакать невозможно. Особенно, когда это милейшее существо смотрит на тебя точь-в-точь такими же, как твои, глазами в первый раз. Просто вау.

Также сложно поверить, что это настоящий человек. Родился человек, с которым ты связан на всю жизнь. Не только фамилией или генами, а невидимой нитью между вашими сердцами.

Первые дни были такими милыми, светлыми, нежными. Слово „должен“ сразу забывается. Появляется только „хочу“. Помогать, защищать, делать жизнь лучше.

Еще хочется делать лучше самого себя. Бизнес-коучи говорят: „Я могу сделать из тебя твою лучшую версию“, а я понял, что эту роль взяла на себя моя дочь. Сразу появилось желание лучше выглядеть, правильно питаться, грамотно разговаривать и зарабатывать больше. Все для того, чтобы она видела - у нее крутой папа. Надеюсь, через пару лет в очередной День отца услышать что-то подобное.

После увиденного во время родов стал больше ценить своих родителей. Они захотели родить тебя в бедные 90-е, не спали ночами (теперь и это не просто слова), кормили, одевали. Только проживая это, осознаешь, как это непросто.

Оказывается, подгузники менять не так уж и сложно, у меня получилось с первого раза

Первый ребенок - это всегда страх. Как взять, как поднять, почему он плачет, правильно ли я все делаю. Подбадривает понимание, что большинство вокруг тебя с этим справились. И у тебя не может не получиться. Да, премьер-министром стать может не каждый, а родителями - почти все. Это понимание, что другие справились и при худших условиях, подбадривает. Оказывается, подгузники менять не так уж и сложно, у меня получилось с первого раза.