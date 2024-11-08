ВИДЕО и ФОТО | В результате российской атаки на Харьков пострадали как минимум 25 человек

Сообщается, что авиаудары были нанесены по Шевченковскому и Салтовскому районам. В Салтовском районе авиабомба попала в 12-этажный жилой дом, разрушив нижние этажи. Пострадали также соседние строения, торговые объекты и автомобили.

Возник пожар площадью 20 квадратных метров, который спасатели быстро ликвидировали. Было эвакуировано 30 человек, в том числе четверо детей. По предварительным данным, ранены 25 человек, среди них один ребенок.

На месте работают подразделения ГСЧС, полиция, коммунальные службы и волонтеры, продолжаются аварийно-спасательные работы. Психологи оказывают помощь пострадавшим.

Также Россия нанесла удар по Одессе, а результате чего погиб как минимум один человек. В частном секторе повреждены жилые дома, в двух из них произошел пожар.

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