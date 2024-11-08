Криштафович: право голоса на местных выборах получат только граждане Прекрасной России будущего
Россия активизирует для своих преступных целей всех, до кого только может дотянуться. Она использует как инструмент давления и оружие в гибридной войне низкую интегрированность неграждан в местное сообщество, недостаточное знание языка и являющееся прямым следствием этих двух факторов нахождение в ином – враждебном к Эстонии – информационном поле. Поэтому в нынешней ситуации у нас нет другого выхода, кроме как положить конец попыткам России использовать её граждан в качестве оружия против страны, где эти люди живут, считает юрист Евгений Криштафович (Партия реформ).
Изменение конституции в части организации местных выборов снижает уровень политического представительства иностранцев, но повышает уровень безопасности и защищает самих иностранцев, делая влияние на них со стороны Кремля бессмысленным.
Практика давать право голоса на муниципальном уровне для дружных и надёжных соседей появилась в Европе во второй половине ХХ-ого века. Однако никому и никогда не приходило в голову предоставлять право голоса гражданам соседней державы, которая официально на государственном уровне объявляет тебя „недружественной страной“, систематически нарушает твой суверенитет и с которой вы стоите на гране разрыва дипломатических отношений из-за того, что она ведёт агрессивные войны в непосредственной близости от твоей границы.
В странах, где иностранцам предоставлено на определённых условиях право голоса, обычно применяется одна из двух моделей: либо такое исключительное право увязано с наличием двустороннего международного договора (например, в России), либо его применение является прерогативой законодательной власти, которая может быстро и эффективно как предоставить, так и отменить такое право. В Эстонии действует вторая модель, и конституция чётко проговаривает, что право голоса постоянных жителей местного самоуправления регулируется отдельным законом. Учитывая, что Россия и Беларусь являются странами-агрессорами, и против них введены беспрецедентные санкции, а также, что обе эти страны применяют регулярные гибридные атаки против нашей страны и её союзников – предыдущее правительство приняло решение изменить избирательный закон и приостановить право голоса для граждан двух этих государств.
В нарушение коалиционного договора из-за противодействия Социал-демократической партии Эстонии, соответствующие поправки так никогда и не рассматривались парламентом. Народ меж тем с подобным неуважением к своей чётко выраженной воле не согласился, и все опросы показывают, что большинство граждан страны выступают за отмену всех исключений для кого бы то ни было и закрепление права голоса на местных выборах только за гражданами страны и теми иностранцами, которым это право предоставлено ратифицированным Рийгикогу международным договором. В настоящее время мы говорим о странах Европейского Союза, Европейского Экономического Региона (Норвегия, Исландия, Лихтенштейн) и Швейцарии. С Россией и Беларусью такого двустороннего договора у Эстонии не было никогда. Их граждане голосовали на наших местных выборах, а наши граждане не имели права голоса на местных выборах этих стран (или что у них там проходит вместо выборов).
Ситуацию резко обострила война в Украине и ставшие уже нестерпимыми попытки России вмешательства в нашу внутреннюю политику через лояльных кремлю постоянных жителей. Россия активизирует для своих преступных целей всех, до кого только может дотянуться.
Даже если не брать в расчёт фактор военной агрессии и угрозы безопасности Эстонии, исходящей от нынешних режимов в России и Беларуси, подобная дискриминация является основанием для пересмотра допуска к нашем выборам граждан тех государств, в которых постоянно проживающие граждане Эстонии не имеют права голоса на паритетных началах. Но поскольку Эстония – государство очень либеральное и мягкое во всех своих подходах, то на дисбаланс с правом голоса в течение 30 лет в целом смотрели сквозь пальцы.
Ситуацию резко обострила война в Украине и ставшие уже нестерпимыми попытки России вмешательства в нашу внутреннюю политику через лояльных кремлю постоянных жителей. Россия активизирует для своих преступных целей всех, до кого только может дотянуться. Она использует как инструмент давления и оружие в гибридной войне низкую интегрированность неграждан в местное сообщество, недостаточное знание языка и являющееся прямым следствием этих двух факторов нахождение в ином – враждебном к Эстонии – информационном поле. Поэтому в нынешней ситуации у нас нет другого выхода, кроме как положить конец попыткам России использовать её граждан в качестве оружия против страны, где эти люди живут. Исходя из этих соображений, парламентские партии выступили с совместной инициативой оставить право голоса на местных выборах только за гражданами Эстонской Республики.
Я лично надеюсь, что иностранцы, которые постоянно живут здесь, и которым дорога Эстония, сделают выбор в пользу получения эстонского гражданства. Также я нисколько не сомневаюсь, что военная хунта в России рано или поздно пойдёт под суд, в этой стране будет постепенно выстраиваться устойчивая демократия, как произошло в Украине после Оранжевой революции, и у парламента Эстонии таким образом появится возможность ратифицировать с Прекрасной Россией Будущего двусторонний договор о взаимном допуске постоянно проживающих граждан двух стран к выборам в местные самоуправления, как есть сейчас со Швейцарией.
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