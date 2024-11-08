Криштафович: право голоса на местных выборах получат только граждане Прекрасной России будущего

Изменение конституции в части организации местных выборов снижает уровень политического представительства иностранцев, но повышает уровень безопасности и защищает самих иностранцев, делая влияние на них со стороны Кремля бессмысленным.

Практика давать право голоса на муниципальном уровне для дружных и надёжных соседей появилась в Европе во второй половине ХХ-ого века. Однако никому и никогда не приходило в голову предоставлять право голоса гражданам соседней державы, которая официально на государственном уровне объявляет тебя „недружественной страной“, систематически нарушает твой суверенитет и с которой вы стоите на гране разрыва дипломатических отношений из-за того, что она ведёт агрессивные войны в непосредственной близости от твоей границы.

В странах, где иностранцам предоставлено на определённых условиях право голоса, обычно применяется одна из двух моделей: либо такое исключительное право увязано с наличием двустороннего международного договора (например, в России), либо его применение является прерогативой законодательной власти, которая может быстро и эффективно как предоставить, так и отменить такое право. В Эстонии действует вторая модель, и конституция чётко проговаривает, что право голоса постоянных жителей местного самоуправления регулируется отдельным законом. Учитывая, что Россия и Беларусь являются странами-агрессорами, и против них введены беспрецедентные санкции, а также, что обе эти страны применяют регулярные гибридные атаки против нашей страны и её союзников – предыдущее правительство приняло решение изменить избирательный закон и приостановить право голоса для граждан двух этих государств.