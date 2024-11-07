Военный дневник
07.11.2024, 22:12

ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (988-й день) | Погиб очередной российский генерал. Зеленский: военные КНДР в Курской области уже несут потери

 
Владимир Зеленский на встрече в Будапеште (7 ноября)
Владимир Зеленский на встрече в Будапеште (7 ноября)
ФОТО: president.gov.ua

Подводим итоги очередного дня войны.

Основные новости за ночь и утро

  • Киев атаковали российские дроны. Обломки беспилотников упали в Голосеевском, Печерском, Соломенском, Оболонском и Подольском районах, повреждения получили жилые дома, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. В Соломенском районе одного пострадавшего госпитализировали с территории предприятия. В Печерском районе начался пожар на верхних этажах многоэтажного дома, жителей эвакуировали. В Оболонском районе произошло возгорание на верхних этажах бизнес-центра.

  • В течение ночи над Украиной было сбито 74 российских беспилотника из 106, заявили в Воздушных силах ВСУ. Дроны были сбиты в Одесской, Николаевской, Херсонской, Киевской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Житомирской, Черкасской и Черниговской областях. Еще 25 беспилотников были локационно потеряны в разных регионах Украины.

  • На следующий день после того, как Дональд Трамп победил на выборах, стали известны детали мирных планов по Украине, которые предлагают новому президенту его советники. Все они предусматривают заморозку текущей линии фронта и приостановку переговоров о вступлении Украины в НАТО. Об этом пишет The Wall Street Journal.

    Одну из предложенных идей газете подробно описали три источника в переходной администрации Трампа. Она предусматривает, что линия фронта будет зафиксирована в ее текущем положении, а Киев и Москва согласятся на создание демилитаризованной зоны протяженностью 1,3 тысячи км.

    Также в рамках этого плана Украина должна пообещать отказаться от вступления в НАТО как минимум на 20 лет. США взамен должны продолжить поставки Киеву оружия, чтобы сдержать возможное новое нападение России.

  • Минобороны России отчиталось о 15 украинских беспилотниках, уничтоженных в течение ночи над регионами. 14 дронов были сбиты над Воронежской областью, еще один — над Белгородской.

  • Владимир Зеленский сообщил, что поговорил по телефону с выигравшим выборы в США Дональдом Трампом. „Провел отличный телефонный разговор с президентом Трампом и поздравил его с исторической и убедительной победой“, — написал Зеленский, добавив, что договорился „поддерживать тесный диалог и развивать сотрудничество“.

Основные новости к середине дня

  • Минобороны России объявило о захвате населенного пункта Кременная Балка в Донецкой области, взятого под контроль „в результате успешных наступательных действий подразделения группировки войск „Центр““.

  • В Ямпольской общине Сумской области один человек погиб в результате авиаудара, сообщили в областной военной администрации. Еще один человек получил ранения, повреждены автозаправочная станция, многоэтажный дом и два частных дома. Всего российские войска за сутки совершили 23 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области, зафиксировано 32 взрыва, уточнили в администрации.

  • Президент Южной Кореи Юн Сок Ель созвонился с Трампом, чтобы поздравить его с победой. Во время звонка лидеры двух стран также обсудили переброску северокорейских войск в Россию и „выразили свою обеспокоенность по поводу ситуации в Украине.

  • Великобритания ввела санкции против разведывательно-диверсионной бригады „Эспаньола“, участвующей в российско-украинской войне. Она состоит в основном из футбольных фанатов из регионов России.

  • Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что польским военным не следует перехватывать российские ракеты над Украиной. 5 ноября министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский говорил, что участники министерской встречи стран НАТО, которая состоится на следующей неделе, могут обсудить возможность перехвата российских ракет над Украиной.

  • Отправленный в отставку министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что Олаф Шольц якобы уволил его из-за предложения отправить ракеты Taurus в Украину. Сам Шольц заявлял, что причиной были экономические разногласия (эту версию разделяют большинство наблюдателей).

Основные новости к концу дня

  • В результате российского удара по Запорожью погибли четыре человека, 18 получили ранения, сообщил глава МВД Игорь Клименко. Спасательные работы на месте обстрела продолжаются.

  • Владимир Путин выступил с часовой речью на Валдайском форуме. Он в очередной раз обвинил западных лидеров в „запредельном авантюризме“, заявив, что призывы нанести стратегическое поражение России могут обернуться глобальной трагедией. Также Путин сказал, что Россия „никогда не выступала и не выступает инициатором применения силы“ и что „давить на Россию бесполезно, с ней нужно договариваться“.

  • В Донецкой области в результате артиллерийского обстрела ВС РФ погибли два человека, еще пятеро получили ранения, сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

  • Украинский беспилотник атаковал многоквартирный дом в Шебекино, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Одна женщина получила ранения.

  • На войне в Украине погиб российский генерал-майор Павел Клименко, который командовал 5-й отдельной мотострелковой донецкой бригадой имени Александра Захарченко. Сообщение о гибели военного опубликовал Z-паблик „Донбасс — сердце России“. Клименко был убит 6 ноября, обстоятельства его смерти пока уточняются. Клименко стал восьмым российским генералом, погибший в ходе вторжения России в Украину, отмечает „Русская служба Би-би-си“.

  • Президент Украины Владимир Зеленский призвал союзников предоставить Киеву больше оружия, а не подталкивать к переговорам с Москвой. Об этом он заявил 7 ноября на саммите Европейского политического сообщества в Будапеште.

    „Мы защищаемся не от российских слов, а от российских нападений. Поэтому нам нужно достаточное количество оружия, а не поддержка в переговорах. Объятия с Путиным не помогут. Некоторые лидеры обнимаются с ним уже 20 лет, и все становится только хуже“, — сказал Зеленский, поблагодарив европейские страны за поддержку Украины.

    По словам украинского лидера, Владимир Путин „думает только о войнах и не изменится“, а сдержать его можно „лишь давлением“.

    Разговоры, в том числе среди некоторых европейских лидеров, о том, что Украине необходимо пойти на уступки для завершения войны, неприемлемы, заявил Зеленский. Он считает, что необходимо следовать концепции „мир через силу“, которая „уже не раз доказывала свою реалистичность и эффективность“.

    Украинский лидер призвал различными способами подталкивать Россию к миру. В частности, он предложил найти механизм, как направить замороженные в Европе российские активы в Украину, „чтобы они поскорее начали работать“.

  • Северокорейские военные ведут боевые действия против украинской армии в Курской области России, где ВСУ продолжают наступление, и уже несут потери, заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита Европейского политического сообщества в Будапеште.

    „11 тысяч северокорейских солдат на сегодня присутствуют на территории Российской Федерации в приграничье с Украиной, северной части нашего государства, а именно в Курской области. Часть этих войск уже принимала участие в боевых действиях против украинских военных, и уже есть потери — это факт“, — сказал президент (цитата по „Интерфакс-Украина“).

    По его словам, реакция международного сообщества на переброску войск из КНДР в Россию является недостаточной.

    „Есть страны, которые отреагировали громко, есть страны которые не отреагировали, есть страны которые отреагировали, но тихо. Мы работаем с ними“, — добавил Зеленский.

По материалам Би-би-си и „Медузы“.

RusDelfi
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