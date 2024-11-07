ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (988-й день) | Погиб очередной российский генерал. Зеленский: военные КНДР в Курской области уже несут потери
Подводим итоги очередного дня войны.
Основные новости за ночь и утро
Киев атаковали российские дроны. Обломки беспилотников упали в Голосеевском, Печерском, Соломенском, Оболонском и Подольском районах, повреждения получили жилые дома, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. В Соломенском районе одного пострадавшего госпитализировали с территории предприятия. В Печерском районе начался пожар на верхних этажах многоэтажного дома, жителей эвакуировали. В Оболонском районе произошло возгорание на верхних этажах бизнес-центра.
В течение ночи над Украиной было сбито 74 российских беспилотника из 106, заявили в Воздушных силах ВСУ. Дроны были сбиты в Одесской, Николаевской, Херсонской, Киевской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Житомирской, Черкасской и Черниговской областях. Еще 25 беспилотников были локационно потеряны в разных регионах Украины.
На следующий день после того, как Дональд Трамп победил на выборах, стали известны детали мирных планов по Украине, которые предлагают новому президенту его советники. Все они предусматривают заморозку текущей линии фронта и приостановку переговоров о вступлении Украины в НАТО. Об этом пишет The Wall Street Journal.
Одну из предложенных идей газете подробно описали три источника в переходной администрации Трампа. Она предусматривает, что линия фронта будет зафиксирована в ее текущем положении, а Киев и Москва согласятся на создание демилитаризованной зоны протяженностью 1,3 тысячи км.
Также в рамках этого плана Украина должна пообещать отказаться от вступления в НАТО как минимум на 20 лет. США взамен должны продолжить поставки Киеву оружия, чтобы сдержать возможное новое нападение России.
Минобороны России отчиталось о 15 украинских беспилотниках, уничтоженных в течение ночи над регионами. 14 дронов были сбиты над Воронежской областью, еще один — над Белгородской.
Владимир Зеленский сообщил, что поговорил по телефону с выигравшим выборы в США Дональдом Трампом. „Провел отличный телефонный разговор с президентом Трампом и поздравил его с исторической и убедительной победой“, — написал Зеленский, добавив, что договорился „поддерживать тесный диалог и развивать сотрудничество“.
Основные новости к середине дня
Минобороны России объявило о захвате населенного пункта Кременная Балка в Донецкой области, взятого под контроль „в результате успешных наступательных действий подразделения группировки войск „Центр““.
В Ямпольской общине Сумской области один человек погиб в результате авиаудара, сообщили в областной военной администрации. Еще один человек получил ранения, повреждены автозаправочная станция, многоэтажный дом и два частных дома. Всего российские войска за сутки совершили 23 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области, зафиксировано 32 взрыва, уточнили в администрации.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель созвонился с Трампом, чтобы поздравить его с победой. Во время звонка лидеры двух стран также обсудили переброску северокорейских войск в Россию и „выразили свою обеспокоенность по поводу ситуации в Украине.
Великобритания ввела санкции против разведывательно-диверсионной бригады „Эспаньола“, участвующей в российско-украинской войне. Она состоит в основном из футбольных фанатов из регионов России.
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что польским военным не следует перехватывать российские ракеты над Украиной. 5 ноября министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский говорил, что участники министерской встречи стран НАТО, которая состоится на следующей неделе, могут обсудить возможность перехвата российских ракет над Украиной.
Отправленный в отставку министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что Олаф Шольц якобы уволил его из-за предложения отправить ракеты Taurus в Украину. Сам Шольц заявлял, что причиной были экономические разногласия (эту версию разделяют большинство наблюдателей).
Основные новости к концу дня
В результате российского удара по Запорожью погибли четыре человека, 18 получили ранения, сообщил глава МВД Игорь Клименко. Спасательные работы на месте обстрела продолжаются.
Владимир Путин выступил с часовой речью на Валдайском форуме. Он в очередной раз обвинил западных лидеров в „запредельном авантюризме“, заявив, что призывы нанести стратегическое поражение России могут обернуться глобальной трагедией. Также Путин сказал, что Россия „никогда не выступала и не выступает инициатором применения силы“ и что „давить на Россию бесполезно, с ней нужно договариваться“.
В Донецкой области в результате артиллерийского обстрела ВС РФ погибли два человека, еще пятеро получили ранения, сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
Украинский беспилотник атаковал многоквартирный дом в Шебекино, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Одна женщина получила ранения.
На войне в Украине погиб российский генерал-майор Павел Клименко, который командовал 5-й отдельной мотострелковой донецкой бригадой имени Александра Захарченко. Сообщение о гибели военного опубликовал Z-паблик „Донбасс — сердце России“. Клименко был убит 6 ноября, обстоятельства его смерти пока уточняются. Клименко стал восьмым российским генералом, погибший в ходе вторжения России в Украину, отмечает „Русская служба Би-би-си“.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал союзников предоставить Киеву больше оружия, а не подталкивать к переговорам с Москвой. Об этом он заявил 7 ноября на саммите Европейского политического сообщества в Будапеште.
„Мы защищаемся не от российских слов, а от российских нападений. Поэтому нам нужно достаточное количество оружия, а не поддержка в переговорах. Объятия с Путиным не помогут. Некоторые лидеры обнимаются с ним уже 20 лет, и все становится только хуже“, — сказал Зеленский, поблагодарив европейские страны за поддержку Украины.
По словам украинского лидера, Владимир Путин „думает только о войнах и не изменится“, а сдержать его можно „лишь давлением“.
Разговоры, в том числе среди некоторых европейских лидеров, о том, что Украине необходимо пойти на уступки для завершения войны, неприемлемы, заявил Зеленский. Он считает, что необходимо следовать концепции „мир через силу“, которая „уже не раз доказывала свою реалистичность и эффективность“.
Украинский лидер призвал различными способами подталкивать Россию к миру. В частности, он предложил найти механизм, как направить замороженные в Европе российские активы в Украину, „чтобы они поскорее начали работать“.
Северокорейские военные ведут боевые действия против украинской армии в Курской области России, где ВСУ продолжают наступление, и уже несут потери, заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита Европейского политического сообщества в Будапеште.
„11 тысяч северокорейских солдат на сегодня присутствуют на территории Российской Федерации в приграничье с Украиной, северной части нашего государства, а именно в Курской области. Часть этих войск уже принимала участие в боевых действиях против украинских военных, и уже есть потери — это факт“, — сказал президент (цитата по „Интерфакс-Украина“).
По его словам, реакция международного сообщества на переброску войск из КНДР в Россию является недостаточной.
„Есть страны, которые отреагировали громко, есть страны которые не отреагировали, есть страны которые отреагировали, но тихо. Мы работаем с ними“, — добавил Зеленский.