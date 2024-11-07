ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (988-й день) | Погиб очередной российский генерал. Зеленский: военные КНДР в Курской области уже несут потери

Киев атаковали российские дроны. Обломки беспилотников упали в Голосеевском, Печерском, Соломенском, Оболонском и Подольском районах, повреждения получили жилые дома, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. В Соломенском районе одного пострадавшего госпитализировали с территории предприятия. В Печерском районе начался пожар на верхних этажах многоэтажного дома, жителей эвакуировали. В Оболонском районе произошло возгорание на верхних этажах бизнес-центра.

В течение ночи над Украиной было сбито 74 российских беспилотника из 106, заявили в Воздушных силах ВСУ. Дроны были сбиты в Одесской, Николаевской, Херсонской, Киевской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Житомирской, Черкасской и Черниговской областях. Еще 25 беспилотников были локационно потеряны в разных регионах Украины.

На следующий день после того, как Дональд Трамп победил на выборах, стали известны детали мирных планов по Украине, которые предлагают новому президенту его советники. Все они предусматривают заморозку текущей линии фронта и приостановку переговоров о вступлении Украины в НАТО. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Одну из предложенных идей газете подробно описали три источника в переходной администрации Трампа. Она предусматривает, что линия фронта будет зафиксирована в ее текущем положении, а Киев и Москва согласятся на создание демилитаризованной зоны протяженностью 1,3 тысячи км.

Также в рамках этого плана Украина должна пообещать отказаться от вступления в НАТО как минимум на 20 лет. США взамен должны продолжить поставки Киеву оружия, чтобы сдержать возможное новое нападение России.