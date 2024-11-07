За рубежом
07.11.2024, 21:19

Путин поздравил Трампа с победой на выборах президента США — на третьем часу выступления на „Валдае“

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Путин впервые прокомментировал итоги выборов в США
Владимир Путин выступает на "Валдае"
Владимир Путин выступает на "Валдае"
ФОТО: MAXIM SHIPENKOV | AFP / Scanpix

Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с избранием 47-м президентом США, отвечая в четверг вечером на вопросы на заседании дискуссионного клуба „Валдай“, передает „Медуза“.

„Все изначально говорили, что он бизнесмен в основном и мало что понимает в политике. Во-первых, его поведение в момент покушения произвело на меня впечатление. Он мужественный человек <…> Что касается политики, в первой итерации у меня [было] такое впечатление, что его затравили со всех сторон, не давали пошевелиться“, — сказал Путин, говоря о Трампе.

Президент России отметил, что „не знает, что будет происходить“, когда Трамп вернется в Белый дом“. „Но то, что говорилось публично до сих пор (…), то, что говорилось по стремлению восстановить отношения с Россией, способствовать завершению украинского кризиса, на мой взгляд, это заслуживает внимания как минимум“, — добавил он.

После этого Путин поздравил Трампа с победой и заявил, что „не имеет ничего против“ возобновления контактов с США, в случае если Трамп инициирует такой контакт.

„Я не считаю зазорным и со своей стороны ему позвонить. Просто не делаю этого, потому что руководители западных государств с какого-то этапа, чуть ли не каждую неделю мне звонили, а потом вдруг прекратили. Ну, не хотят — и не надо“, — пояснил Путин, почему не позвонил избранному президенту США сам.

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