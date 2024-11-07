У россиян с ВНЖ Эстонии могут быть проблемы с ФСБ при посещении России(18)
Издание „Холод“ со ссылкой на юриста „Первого отдела“ Евгения Смирнова сообщило, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину ФСБ начала вызывать на опросы россиян, которые получили виды на жительство или нетуристические визы в так называемых „недружественных“ странах.
По словам юриста, речь идет не о туристических визах, а о гуманитарных, а также видах на жительство.
„Многие страны сейчас выдают визы россиянам только в качестве исключений — политикам, правозащитникам, преследуемым в России лицам“, — уточнил адвокат и добавил, что в этом случае спецслужбы могут опрашивать тех, у кого нашли визу или вид на жительство при пересечении границы с Россией или кто посетил консульства других стран на территории России.
Смирнов добавил, что о наличии документов, разрешающих пребывать на территории „недружественных“ стран, российским пограничникам может сообщить погранслужба Беларуси.
Понятие „недружественная страна“ появилось в российском законодательстве в 2018 году. Однако до 2021 года в нем были лишь две страны - США и Чехия. После начала агрессивной войны в Украине Россия включила в список недружественных стран все страны Евросоюза, включая Эстонию, и еще 21 государство Европы, Америки и Океании. Таким образом обладатели эстонских ВНЖ могут попасть на такой опрос спецслужб в России.
Как заявил Смирнов, в некоторых случаях сотрудники ФСБ могут прийти по месту работы или учебы интересующего их человека.
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