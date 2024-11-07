Правда ли, что на этом видео Камала Харрис инсценирует телефонный разговор с избирателем в день выборов?

Распространившееся видео, на котором Харрис разговаривает с избирателем, подлинное. Его опубликовали крупнейшие американские телеканалы, информагентства и другие СМИ, например NBC , PBC , Associated Press , Forbes и Republic World . Ролик снят в день выборов, 5 ноября, в штаб-квартире Демократического национального комитета в Вашингтоне. Харрис пришла туда, чтобы поддержать волонтёров и помочь им обзванивать избирателей.

5 ноября состоялся основной день голосования на выборах президента США. На пост главы государства претендовали нынешняя вице-президент страны Камала Харрис от Демократической партии и экс-президент Дональд Трамп от Республиканской. Хотя официально результаты выборов ещё не подведены , победу, по предварительным данным, одержал Трамп, заручившийся поддержкой необходимых для этого 270 членов коллегии выборщиков. На следующий день после закрытия участков Харрис признала поражение и сообщила, что позвонила своему сопернику, поздравила его и пообещала способствовать мирной передаче власти.

6 ноября, вскоре после завершения голосования на выборах в США, по интернету широко разошлось 13-секундное видео, на котором кандидатка в президенты Камала Харрис общается по телефону с избирателем. Тот говорит, что уже проголосовал за политика. Харрис благодарит сторонника и показывает экран устройства, на котором в это время открыто приложение для работы камеры. Пользователи, распространяющие видео, утверждают: таким образом Харрис непредумышленно подтвердила, что разговора не было, а она лишь изображала общение с избирателем. Некоторые на основании ролика даже делают вывод, что вся предвыборная кампания кандидатки была построена на вранье.

Телефонная агитация (phone banking) — распространённая в США практика. Сотрудники штаба или волонтёры, поддерживающие определённого кандидата или партию, звонят избирателям, чтобы рассказать о предвыборной программе, собрать данные об их мнениях и предпочтениях, а также побудить их проголосовать. Звонки продолжаются и непосредственно в день выборов, чтобы напомнить о необходимости прийти на участок. Именно этим, судя по всему, занимались волонтёры, которым пришла помочь Харрис.

На видео кандидатка разговаривает с избирателями по смартфону iPhone. Телефоны этого бренда позволяют одновременно звонить кому-либо и делать снимки — в руководстве пользователя производители уточняют, что во время вызова можно использовать любое другое приложение. Также при более внимательном просмотре ролика видно, что, как только Харрис отводит телефон от уха, экран гаджета затемнён, а приложение камеры открывается спустя пару секунд. Такое затемнение характерно для айфона, работающего в режиме телефонного звонка или прослушивания аудиосообщений, — устройство оснащено датчиком, который определяет, когда телефон подносят к уху, и отключает сенсорный экран. Если попробовать поднести устройство со включённой камерой к лицу, но без звонка, оно продолжит работать в режиме съёмки, а датчик не активизируется.

Хотя ролик подлинный, он не может быть доказательством того, что Харрис сфабриковала звонок. Американские СМИ публиковали куда более продолжительные, чем пользователи соцсетей и Telegram-каналы, видеозаписи, и на них видно, что политик действительно пообщалась сразу с несколькими избирателями, а телефоны ей подавали волонтёры.