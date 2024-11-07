Правда ли, что на этом видео Камала Харрис инсценирует телефонный разговор с избирателем в день выборов?
В ноябре 2024 года в интернете стал вирусным ролик, на котором кандидатка в президенты США разговаривает по телефону с избирателем, однако на экране смартфона в это время открыто приложение камеры. По мнению крупных Telegram-каналов и СМИ, это видео доказывает: никакого звонка не было. Мы проверили достоверность подобных публикаций.
6 ноября, вскоре после завершения голосования на выборах в США, по интернету широко разошлось 13-секундное видео, на котором кандидатка в президенты Камала Харрис общается по телефону с избирателем. Тот говорит, что уже проголосовал за политика. Харрис благодарит сторонника и показывает экран устройства, на котором в это время открыто приложение для работы камеры. Пользователи, распространяющие видео, утверждают: таким образом Харрис непредумышленно подтвердила, что разговора не было, а она лишь изображала общение с избирателем. Некоторые на основании ролика даже делают вывод, что вся предвыборная кампания кандидатки была построена на вранье.
С подобными подписями эту запись опубликовали, например, Telegram-каналы „Прямой эфир • новости“ (701 000 просмотров на момент написания этого разбора), „ВПШ“ (416 000), „Топор — горячие новости“ (233 000), „КБ“ (218 000), „Экплойт“ (191 000), „Путин в Telegram“ (178 000). Заметки на эту тему выпустили „РИА Новости“, „Московский комсомолец“, „Российская газета“, „Газета.ru“, Lenta.ru и другие российские СМИ.
5 ноября состоялся основной день голосования на выборах президента США. На пост главы государства претендовали нынешняя вице-президент страны Камала Харрис от Демократической партии и экс-президент Дональд Трамп от Республиканской. Хотя официально результаты выборов ещё не подведены, победу, по предварительным данным, одержал Трамп, заручившийся поддержкой необходимых для этого 270 членов коллегии выборщиков. На следующий день после закрытия участков Харрис признала поражение и сообщила, что позвонила своему сопернику, поздравила его и пообещала способствовать мирной передаче власти.
Например, в ролике на YouTube-канале Forbes Breaking News видно, как вице-президент подходит к активистам и предлагает „перехватить“ их текущие звонки. Поскольку Харрис сопровождали журналисты, их микрофоны смогли частично записать и голоса избирателей. Например, на отметке 03:09 слышно, как собеседница благодарит политика за её деятельность. Незадолго до этого Харрис поворачивается во время разговора к камере так, что видно открытое приложение звонка со включённым динамиком. Та же сцена повторяется и ближе к концу ролика.
Изначально обрезанное видео с вводящими в заблуждение комментариями распространилось в англоязычном сегменте соцсети X. В частности, его опубликовали поддерживающие Трампа аккаунты @EndWokeness (33,6 млн просмотров), @libsoftiktok (30 млн) и @rawsalerts (6 млн), а также консервативное издание Townhall и (на YouTube) таблоид The New York Post. Ролик при этом сопровождается подписями: якобы включённое в момент вызова приложение камеры на айфоне — свидетельство того, что разговор с избирателем был инсценирован. По мнению блогеров, невозможно одновременно разговаривать по телефону и открывать камеру так, чтобы она работала. „Всё, что связано с Камалой Харрис, — подделка и инсценировка“, — подытоживает, основываясь на своём ложном умозаключении, пользователь @libsoftiktok.
Таким образом, распространившийся в соцсетях ролик не может быть доказательством того, что Харрис инсценировала свой звонок избирателю в день выборов президента США. Смартфон от Apple, которым пользовалась политик, способен одновременно находиться в режиме вызова и открывать приложение камеры. Из более полной версии видео следует, что в ходе визита к волонтёрам своей предвыборной кампании Харрис действительно поговорила по телефону с несколькими избирателями.
Итог: Неправда