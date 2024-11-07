Говорил ли Пауло Коэльо: „Деньги не приносят счастья, но на них можно купить яхту со шлюхами“?

Полностью высказывание выглядит так: „Деньги не приносят счастья, но на них можно купить яхту со шлюхами. И я никогда не видел кого-то грустного на яхте со шлюхами“.Фраза активно распространяется в виде популярных демотиваторов в соцсетях и упоминается в отдельных публикациях (например, на „Пикабу“). Известный блогер Илья Варламов цитировал её в X и на Facebook, в обоих случаях вызвав большое количество репостов.

Пауло Коэльо — всемирно известный бразильский писатель, чьи книги на сегодняшний день проданы суммарным тиражом более чем 300 млн экземпляров, 150 млн из которых приходится на его самый известный роман „Алхимик“. По Сети десятилетиями расходится множество жизнеутверждающих цитат Коэльо.

„Проверено“ не нашло высказываний, напоминающих эту фразу, ни в русских переводах произведений Пауло Коэльо, ни в его аккаунтах в соцсетях (Instagram, X, Facebook), ни на официальном сайте, ни в блоге писателя. Также цитата отсутствует в публикациях авторитетных СМИ как на русском, так и на португальском или английском языках.

Если проследить историю распространения данной цитаты на русском языке, то можно увидеть, что в самых ранних примерах (весна 2014 года) нет имени Коэльо. Это перевод испаноязычного высказывания, скриншот которого приводится в одной из публикаций.

Действительно, в испаноязычном сегменте Сети афоризм (тогда ещё без упоминания имени бразильского писателя) начал распространяться зимой 2014 года. Старейшая публикация, найденная „Проверено“, датируется 6 января и принадлежит пользователю X @SrEfectoDoppler. Этот твит стал вирусным (543 ретвита).