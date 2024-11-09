09.11.2024, 11:12
СЕГОДНЯ НА DELFI TV | На турнире The League пройдут бои с призовым фондом 10 000 евро и титульный поединок за пояс WBC Baltic
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня в 18:00 на таллиннской ледовой арене „Тондираба“ состоится зрелищное бойцовское шоу The League VII. Главным событием вечера станет турнир из восьми бойцов в весовой категории до 80 кг, а в одном из поединков пройдет поединок за пояс WBC Baltic. Прямую трансляцию этого захватывающего события смогут увидеть подписчики Delfi.
Главный приз турнира составляет 10 000 евро. Каждый победитель четвертьфинала получит право участия в еще более международном турнире в следующем году, где будет разыгран чемпионский титул The League и приз в размере 20 000 евро.
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