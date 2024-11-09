Другие виды
09.11.2024, 11:12

СЕГОДНЯ НА DELFI TV | На турнире The League пройдут бои с призовым фондом 10 000 евро и титульный поединок за пояс WBC Baltic

 
The League 2024
The League 2024
ФОТО: Henri-Kristian Kirisp | Delfi Meedia

Сегодня в 18:00 на таллиннской ледовой арене „Тондираба“ состоится зрелищное бойцовское шоу The League VII. Главным событием вечера станет турнир из восьми бойцов в весовой категории до 80 кг, а в одном из поединков пройдет поединок за пояс WBC Baltic. Прямую трансляцию этого захватывающего события смогут увидеть подписчики Delfi.

Главный приз турнира составляет 10 000 евро. Каждый победитель четвертьфинала получит право участия в еще более международном турнире в следующем году, где будет разыгран чемпионский титул The League и приз в размере 20 000 евро.

В субботнем турнире The League VII примут участие восемь бойцов: Хендрик Темас, Марко Шульц, Руслан Митяев, англичанин Донни Смит, Дмитрий Саламатин, литовец Эдвинас Шимонути, украинец Владимир Голубев, а также Сергей Макеев.

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