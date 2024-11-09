СЕГОДНЯ НА DELFI TV | На турнире The League пройдут бои с призовым фондом 10 000 евро и титульный поединок за пояс WBC Baltic

Сегодня в 18:00 на таллиннской ледовой арене „Тондираба“ состоится зрелищное бойцовское шоу The League VII. Главным событием вечера станет турнир из восьми бойцов в весовой категории до 80 кг, а в одном из поединков пройдет поединок за пояс WBC Baltic. Прямую трансляцию этого захватывающего события смогут увидеть подписчики Delfi.