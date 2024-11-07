Австралийская брейкдансерша, ставшая известной на Олимпиаде, завершила карьеру

По мнению многих зрителей, выступление Ганн выглядело неумелым и странным, и судьи это мнение разделили, не присудив ей ни одного балла в предварительных соревнованиях. После этого Ганн стала объектом насмешек по всему миру. 37-летняя австралийка, работающая преподавателем, усугубила ситуацию высокомерными и пренебрежительными комментариями, что только усилило негативный образ вокруг нее.

Теперь Ганн объявила, что завершает карьеру из-за резкой критики. „Изначально я планировала продолжить выступления, но вся эта ситуация оказалась настолько изнурительной, что я передумала, — поделилась она с BBC. — Я утратила контроль над тем, как люди воспринимают меня и кем я являюсь. Думаю, [в случае выступлений] ко мне было бы приковано внимание, люди снимали бы на видео, а потом это оказалось бы в интернете“.

По словам Ганн, брейк-данс перестал приносить ей радость из-за негативного внимания. „Танцевать — это действительно здорово, и это должно приносить хорошее настроение. Как бы это ни выглядело, танцы не должны его портить. Я продолжу заниматься брейк-дансом, но теперь только у себя в гостиной“, — сказала она.

На Олимпиаде Ганн проиграла три брейкинг-баттла с одинаковым счетом — 0:18. Тем не менее, она стала героиней множества мемов в соцсетях благодаря своим необычным танцевальным движениям.

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