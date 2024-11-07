Россия нанесла авиаудар по Запорожью: пострадали жилые дома и больница, четверо убитых, множество раненых

Бомбы попали в жилые дома и больницу, сообщил глава региональной военной администрации. Четверо погибли, 18 человек ранены, по данным главы МВД Украины Игоря Клименко. Спасатели продолжают разбирать завалы, число жертв может вырасти.

Как сообщил главы областной администрации Иван Федоров, среди пострадавших трое детей: девочка (четыре месяца) и два мальчика (год и 10 лет). Разрушен жилой многоквартирный дом и частные дома.

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