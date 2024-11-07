Эксперт привел цифры „задолженности“ ведущих европейских стран НАТО перед альянсом

Эксперт Института экономических исследований ifo Флориан Дорн отметил, что Германия инвестировала на эти цели на 230 млрд евро меньше, чем следовало.

У Италии этот показатель равен 120 млрд евро, у Испании - более 80 млрд. Из числа стран-членов НАТО только Польша и Великобритания с 1990 года ежегодно тратили на оборону свыше 2% всего ВВП.

Проблема еще и в том, что европейские страны вынуждены тратить больше своих потенциальных противников из-за индекса цен.

„Денежное довольствие военнослужащих и расходы на военное снаряжение в России или в Китае, например, значительно ниже, чем в государствах Западной Европы. Таким образом, Россия за те же деньги может позволить себе больше“, - пояснил эксперт.

Кроме того, он отметил, что важно и то, насколько эффективно будут использовать ресурсы, избегая ненужного дублирования, общеевропейские структуры.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .