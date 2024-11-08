В свете автоналога: растет интерес к подержанным электромобилям и гибридам

По словам руководителя отдела подержанных легковых автомобилей Veho AS Андри Ууекюла, летние продажи подержанных автомобилей были вполне нормальными и соответствовали складским запасам компании, но с октября на предприятии наблюдается рост как спроса, так и продаж подержанных автомобилей. „Люди понимают, что, заключая сделку сейчас, за счет регистрационного сбора покупка обойдется дешевле, чем в новом году, и это чистая финансовая выгода и мудрое решение. Сегодня определенно подходящий момент, чтобы посчитать и решить, какой автомобиль стоит купить с учетом грядущего налога на автомобили“, — прокомментировал Ууекюла.

По его словам, автоналог однозначно будет стимулировать авторынок в конце 2024 года, и чем больше сделок будет совершено до вступления в силу автоналога, тем больше вероятность того, что первый и второй кварталы нового года пройдут более спокойно. „Даже если рынок восстановится и потребители адаптируются, дополнительное налоговое бремя может заставить людей чаще задумываться о покупке малоподержанных автомобилей, которым несколько лет“, — добавил Ууекюла.

Пытаясь компенсировать затраты, связанные с покупкой автомобиля, потребители все больше обращают внимание на электрические и гибридные автомобили, поскольку налог на автомобили оказывает меньшее влияние на их конечную цену. „Хотя у эстонских потребителей часто возникают чрезмерные опасения по поводу таких возможностей, они исчезают после консультации со специалистами и после тест-драйва. Каждую неделю мы доставляем из Европы ряд малоподержанных автомобилей на базе электрических и гибридных технологий и видим серьезный рост этой тенденции“, — сказал Ууекюла.