ОПРОС | „Когда депутат голосует по вопросу о своем учреждении – это коррупция“. Могут ли директора муниципальных компаний быть членами горсобрания?

У нас было начато центральной криминальной полицией делопроизводство, и выяснилось, что несмотря на все признаки правонарушения, мы согласно закону ничего не можем с этим сделать. Депутаты вполне законно протаскивают решения и прячутся за коллективную ответственность. Когда депутат голосует по вопросу о своем учреждении – это коррупция, когда прячется за общим голосованием – это не коррупция.

– Есть такое понятие, как горизонтальное разделение власти. Это значит, что человек не может быть задействованным одновременно в законодательной и исполнительной власти. Горсобрание – речь о законодательной власти, кресло директора школы – речь об исполнительной власти. Нарушение этого принципа ведет к коррупционным рискам. Как? Сейчас директора нарвских школ, которые являются и депутатами, прячутся за акты общего действия. Когда они хотят протащить на голосовании в горсобрании что-то выгодное для себя или для своего учреждения, они это делают через утверждение бюджета или через программу развития города.

– Это прямая угроза демократии. В конституции у нас прописано, что каждый человек может состоять в каком-то обществе, у людей есть право быть избранным, состоять в партии, в том числе. И важный момент, люди доверяют свои голоса и судьбу города, волости тем, кому верят и знают, что у них широкий кругозор, широкий круг общения, отличный опыт. Это как раз директора муниципальных учреждений, которые априори являются именно такими людьми. А мы задумываемся, что надо бы им ограничить право избираться.

Я скептически отношусь к тому, что могут быть приняты такие поправки, потому что, уберем мы из депутатов директоров муниципальных организаций, останутся прочие работники, которые могут избираться. Связь с учреждением сохранится. Просто будет не прямое подчинение. Например, депутат – учитель истории. Что изменится?

Несколько примеров. Все школы в Нарве конкурируют. Если школа закрывается, то некоторые директора перетягивают к себе учеников из закрытых школ. От количества учеников зависит зарплата директора. И даже не смотря на то, что эти работающие школы не всегда могут дать качественное образование своим ученикам, они все равно переманивают к себе. Закрыты те школы и детские сады, в которых директора не были депутатами.

У нас не хватает квалифицированных учителей. Можно было бы создать единый центр обеспечения школ учителями, чтобы школы поделили между собой учителей, и у всех были бы равные возможности. Но такого нет. Когда появилось в зале горсобрания предложение создать кластер опорных специалистов в городе, все директора-депутаты проголосовали против. Власть же уйдет у них из рук. Они не смогут набирать людей, которые не соответствуют нужной квалификации. А это те люди, кто является их электоратом. Ты можешь уволить не соответствующего требованиям человека, а можешь оставить его, дав кусочек на пропитание, и он проголосует за тебя, будет тебе лоялен. Так создается слой зависимых людей. Так некоторые директора ухудшают условия обучения ребенка, потому что ребенка учат неквалифицированные учителя.

То, что творится с организацией работы, с бухгалтерией, с конфликтами в школе, – это наказуемые вещи, но все эти случаи заметаются под ковер. Есть внутренний сговор директоров школ и отдела образования и он должен быть разрушен.

минусы изменений

– Директора бывают и визионерами. К сожалению, если мы говорим о муниципальных школах в Нарве, то нет. Хотя в Нарве появились люди, которые горят интересами школы, ребенка, а не просто идут в руководители ради увеселительных поездок и надбавок. И когда такая личность, социальный моторчик, не попадает в собрание города или волости, то это жаль. Но в Нарве пока директора выбираются по принципу лояльности правящей партии. Поэтому Нарва только выиграет, если примут такие поправки.