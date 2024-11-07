Мужчина, убивший собаку за бутылку водки, получил условный срок

Печальный инцидент произошел в марте этого года в деревне Харгла в Валгамаа. Сначала хозяйка, которой надоели выкрутасы пса, попыталась найти ему нового хозяина через Facebook, а также обратилась в самоуправление, приют и несколько организациях, занимающихся помощью животным. Но решение найдено не было и она рассказала о проблеме двум знакомым, у которых возник свой план избавления от собаки.

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Как утверждает Эстонский союз защиты животных (ELL), речь идет о любителях алкоголя, которым пообещали за собаку 15 евро. Хотя у союза имеются записи телефонных разговоров как с хозяйкой животного, так и с предполагаемым убийцей, объяснения расходятся, и до конца не ясно, предлагались ли деньги за то, чтобы забрать собаку или за ее убийство.

Когда хозяйка Сямми вернулась после размена денег, собаки уже не было. Она хотела последний раз приласкать животное, но застала суетящихся во дворе мужчин. Только позже она заметила на них следы крови. Очевидец рассказал ей, что пса перед убийством в кровь избили, а затем дважды выстрелили в него из спортивного пистолета. Труп собаки отвезли в лес неподалеку от дома убийцы и закопали.

Недавно стало известно, что убийца Сямми был наказал условным сроком, но не за убийство животного, а за незаконное хранение оружия.

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