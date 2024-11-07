После 15-летнего перерыва у Литвы вновь будет закон о нацменьшинствах. Зафиксировано право пользоваться родным языком

Уходящему Сейму удалось восполнить правовой пробел почти двух десятилетий и принять Закон о национальных меньшинствах, в котором говорится об их праве сохранять и развивать свою культуру, традиции, обычаи и язык.

В новую редакцию Закона о национальных меньшинствах внесено, что каждый человек, принадлежащий к национальному меньшинству, имеет право свободно и неограниченно, в частной и публичной форме, устно и письменно использовать свой язык. В законопроекте подчеркивается, что никто не может быть принужден доказывать свою принадлежность к национальному меньшинству, публично раскрывать свою национальную принадлежность или отказываться от принадлежности к национальному меньшинству.

Закон дает право национальным меньшинствам изучать язык национального меньшинства или учиться на языке национального меньшинства в общеобразовательных школах и школах неформального образования. Документ регламентирует право на образование на языке национального меньшинства. Закон предусматривает право национальных меньшинств объединяться в организации и создавать политические организации.

Предусматривается также создание Совета национальных меньшинств. Это будет коллегиальный консультативный институт, действующий на общественной основе и предоставляющий предложения уполномоченному правительством органу, ответственному за реализацию политики национальных меньшинств, государственным и муниципальным учреждениям. Совет национальных меньшинств будет состоять из представителей организаций, объединяющих национальные меньшинства, неправительственных организаций.

В законе также обращается внимание на исторические национальные меньшинства, которые „находятся под угрозой исчезновения и не имеют своей исторической родины“. Исторические национальные меньшинства, согласно документу, имеют право на выживание и сохранение своей культуры, традиций, обычаев и языка.