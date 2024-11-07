Кто примет участие в крупнейшем в Балтии и Скандинавии турнире в области единоборств – The League, которые сразятся за крупный денежный приз?

В субботнем турнире The League VII на арене „Тондираба“ примут участие восемь бойцов: Хендрик Темас, Марко Шульц, Руслан Митяев, англичанин Донни Смит, Дмитрий Саламатин, литовец Эдвинас Шимонути, а также украинцы Владимир Голубев и Сергей Макеев.

Мы ознакомились с составом участников турнира вместе с главным организатором Кевином Ренно, который отметил, что определить победителя сложно, поскольку многое будет зависеть от жеребьевки на взвешивании в пятницу и психологической подготовки бойцов в день соревнований.

„Я сам на чемпионате мира среди любителей провел три поединка подряд за один день. После первого поединка состояние ужасное. Тело болит так, что не хочется даже думать о возвращении на ринг. Но на самом деле второй и третий поединок порой оказываются даже проще. Весь день в целом собрать — это психологически очень тяжело“, — поделился Ренно. В 2019 году он организовал один турнир на восемь человек в рамках The League, который выиграл Миркко Мойсар.

Также был снят короткий документальный фильм Delfi о выступлении Мойсара на турнире, который можно посмотреть здесь!

Давайте ознакомимся с участниками субботнего турнира The League VII, представив их по одному, в случайном порядке.

До проведения жеребьевки обсуждаются несколько возможных поединков-реваншей, среди которых встречи Темаса с Саламатином, Саламатина с Голубевым и Темаса с Макеевым. Последняя пара уже встречалась дважды.

Дмитрий Саламатин

Возраст: 24 года

Вес: 81 кг

Рост: 191 см

Профессиональная статистика: 4 победы, 1 поражение

Титулы: чемпион Европы IFMA 2022

Тренер: Сергей Винокуров

Начал заниматься соревновательным спортом с 2017 года

Последний раз Саламатин выходил на ринг 12 октября на турнире Yakuza Fight в спорткомплексе „Калев“, где одержал победу над Голубевым по решению судей. До этого, в марте на соревновании Yakuza Fight в Раквере, Саламатин в полуфинале победил Хендрика Темаса, но в финале потерпел поражение нокаутом в первом раунде от латвийца Раймонда Акштекалнса.

Марко Шульц

Возраст: 27

Вес: 82 кг