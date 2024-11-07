Кто примет участие в крупнейшем в Балтии и Скандинавии турнире в области единоборств – The League, которые сразятся за крупный денежный приз?
В субботу на таллиннской ледовой арене „Тондираба“ состоится крупнейший в Балтии и Скандинавии турнир единоборств – The League VII. В соревновании примут участие восемь бойцов, и лишь четыре лучших получат шанс выступить на международном турнире следующего года, где будет разыгран титул чемпиона The League и призовой фонд в размере 20 000 евро. Победитель субботнего турнира получит главный приз в 10 000 евро.
В субботнем турнире The League VII на арене „Тондираба“ примут участие восемь бойцов: Хендрик Темас, Марко Шульц, Руслан Митяев, англичанин Донни Смит, Дмитрий Саламатин, литовец Эдвинас Шимонути, а также украинцы Владимир Голубев и Сергей Макеев.
Мы ознакомились с составом участников турнира вместе с главным организатором Кевином Ренно, который отметил, что определить победителя сложно, поскольку многое будет зависеть от жеребьевки на взвешивании в пятницу и психологической подготовки бойцов в день соревнований.
„Я сам на чемпионате мира среди любителей провел три поединка подряд за один день. После первого поединка состояние ужасное. Тело болит так, что не хочется даже думать о возвращении на ринг. Но на самом деле второй и третий поединок порой оказываются даже проще. Весь день в целом собрать — это психологически очень тяжело“, — поделился Ренно. В 2019 году он организовал один турнир на восемь человек в рамках The League, который выиграл Миркко Мойсар.
Также был снят короткий документальный фильм Delfi о выступлении Мойсара на турнире, который можно посмотреть здесь!
Давайте ознакомимся с участниками субботнего турнира The League VII, представив их по одному, в случайном порядке.
До проведения жеребьевки обсуждаются несколько возможных поединков-реваншей, среди которых встречи Темаса с Саламатином, Саламатина с Голубевым и Темаса с Макеевым. Последняя пара уже встречалась дважды.
Дмитрий Саламатин
Возраст: 24 года
Вес: 81 кг
Рост: 191 см
Профессиональная статистика: 4 победы, 1 поражение
Титулы: чемпион Европы IFMA 2022
Тренер: Сергей Винокуров
Начал заниматься соревновательным спортом с 2017 года
Последний раз Саламатин выходил на ринг 12 октября на турнире Yakuza Fight в спорткомплексе „Калев“, где одержал победу над Голубевым по решению судей. До этого, в марте на соревновании Yakuza Fight в Раквере, Саламатин в полуфинале победил Хендрика Темаса, но в финале потерпел поражение нокаутом в первом раунде от латвийца Раймонда Акштекалнса.
Марко Шульц
Возраст: 27
Вес: 82 кг
Рост: 185 см
Профессиональная статистика: 14 побед (7 нокаутов), 11 поражений
Титулы: чемпион Эстонии 2019 года по кикбоксингу
Тренер: Алексей Курдин
Начал заниматься соревновательным спортом с 2014 года
„Устойчивый, быстрый, техничный. Когда он находит свой ритм, он достаточно опасен, может добиться успеха на турнире“.
На последнем турнире Yakuza Fight среди бойцов до 80 кг в турнире с четырьмя участниками Шульц проиграл литовцу Рикардасу Кулису по решению судей. На турнире в марте он уступил в полуфинале будущему победителю турнира Раймонду Акштекалнсу.
Руслан Митяев
Возраст: 17
Вес: 75 кг
Рост: 188 см
Профессиональная статистика: 2 победы (обе нокаутом)
Титулы: чемпион мира по муай-тай по версии IFMA, многократный чемпион Эстонии и Балтии, бронзовый призер чемпионата мира.
Тренер: Сергей Винокуров
Начал заниматься соревновательным спортом в возрасте 6 лет
„Талантливый, техничный, выносливый. Однозначно один из фаворитов. Единственный его минус в том, что он самый лёгкий из них, и ему предстоит бороться в более высокой весовой категории“.
Митяев подарил незабвенный момент на турнире The League VI, который прошел в мае, когда он нокаутировал 22-летнего британца Шейна Килкала в первом раунде.
Сергей Макеев
Возраст: 29
Вес: 80 кг
Рост: 177 см
Профессиональная статистика: 10 побед (2 нокаутом), 4 поражения
Титулы: 3-кратный чемпион Эстонии по кикбоксингу, 4-кратный чемпион Балтии по кикбоксингу.
Тренер: Максим Воровский
Начал заниматься соревновательным спортом в возрасте 16 лет
„Он сделал очень красивое возвращение против Темаса, показав, что он серьёзный боец в этой весовой категории и что на этом турнире он способен на многое.“
О последних достижениях Макиева стоит отметить, что, будучи спасателем по профессии, он одержал ценную победу над Хендриком Темасом на последнем турнире The League в мае этого года. Это был поединок-реванш, так как в первом бою Темас нокаутировал Макеева на турнире Fightland в 2021 году ударом ногой в голову. Однако в мае бой длился все три раунда, и Макеев был признан победителем по единогласному решению судей. К тому же этот день совпал с его днём рождения.
На вопрос о возможной третьей встрече, которая сделала бы их противостояние трилогией, Макеев ответил: „Может быть, не стоит этого делать. Оставим открытым вопрос, кто есть кто. Мы с Хендриком тренируемся в одном клубе. Возможно, будет разумнее тренироваться вместе для подготовки к другим сильным соперникам, быть одной большой командой.“ Однако, если судьба приведет к этому, третья встреча может состояться уже в субботу.
Эдвинас Шимонути (Литва)
Возраст: 22
Вес: 80
Рост: 183 см
Профессиональная статистика: 3 победы (все нокаутом), 2 поражения
Тренер: Тадас Римкявичюс
Утверждается, что начал заниматься соревновательным спортом около 3 лет (согласно анкете, присланной организаторам).
„О нём я знаю меньше всего. Он присоединился к турниру в последний момент. Такие чёрные лошадки иногда могут преподнести большие сюрпризы.“
В Интернете о литовце также нельзя найти ничего существенного, поэтому нам придется смириться с определением „абсолютно черной лошадки“, от которой никто не знает, чего ожидать. В своей анкете Шимонутис указал в качестве псевдонима „Mr. Perfect“ — Мистер Совершенство.
Донни Смит (Великобритания)
Возраст: 16
Вес: 80 кг
Рост: 185 см
Профессиональная статистика: 3 победы, 0 поражений
Титулы: 2-кратный чемпион мира по тайбоксу IFMA
Тренеры: Майкл Текей, Лиам Нолан
„Один из самых известных талантов Англии, член местной боксерской команды, от которого ждут многого. Крайне опасен в боях по правилам тай и кикбоксинга“.
Debüüdi Eesti publiku ees tegi Smith eelmisel The League’il, kus alistas kohtunike ühehäälse otsusega Roman Mitjajevi. Otsus oli publikule suur üllatus - sellest ka mõningane vilekoor peale võitja väljakuulutamist.
Владимир Голубев (Украина)
Возраст: 26
Вес: 84 кг
Рост: 180 см
Профессиональная статистика: 2 победы (1 нокаут), 1 поражение
Титулы: 3-кратный чемпион Финляндии по тайбоксу
Тренер: Рику Иммонен
Начал заниматься соревновательным спортом в возрасте 13 лет
„Украинец из Финляндии, который сражался с Саламатином на последнем Yakuza и провел с ним очень равный бой. Я сам тренировался с ним в Финляндии — именно там он мне запомнился. Очень резкий и опасный.“
Как уже упоминалось, Голубев выступал на турнире Yakuza Fight в октябре в спортивном зале „Калев“, где в главном бою потерпел поражение от Дмитрия Саламатина по решению судей. Голубев также провел два профессиональных MMA-поединка в своей жизни — в 2015 и 2017 годах. В первом он одержал победу, а во втором потерпел поражение.
Хендрик Темас
Возраст: 35
Вес: 84 кг
Рост: 180 см
Профессиональная статистика: 18 побед (11 нокаутом), 17 поражений
Тренеры: Кевин Ренно, Зее
Начал заниматься соревновательным спортом с 2013 года
„Хендрик на данный момент — это Темас 3.0. Очень резкий и сосредоточенный. Он долго ждал этот турнир. Его тело создано для турниров. В отличие от некоторых, он никогда не получает травм в поединках. У него нет проблем с восстановлением после поединков. Как танк, он проходит через всех. Крайне сильный и выносливый. Если это день Хендрика, значит, это его турнир.“
„Я самый сильный, самый быстрый, самый взрывной, и я собираюсь причинить боль бойцам,“ — сказал Темас в видео, в котором представлял себя, опубликованном Delfi 24 октября.
Бывший десятиборец Темас также имеет собственный сайт, где можно подробно ознакомиться с его послужным списком. Последний раз он выходил на ринг в мае. Как уже было сказано в предисловии к бою Макеева, Темас был вынужден признать поражение единогласным решением судей. Этим поражением закончилась и его предыдущая встреча с Саламатиным в марте. Таким образом, Темас должен быть особенно голоден к победе, чтобы прервать эту небольшую полосу неудач. Единственный раз в своей карьере он проиграл более двух поединков подряд в 2018 году, когда с июля по декабрь потерпел четыре поражения подряд.
Прямая трансляция поединка The League будет доступна подписчикам Delfi. Билеты уже в продаже в Piletitasku.
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