07.11.2024, 13:21
ФОТО и МАТЧ В ЗАПИСИ | Отбор на ЧЕ-2025: женская сборная Эстонии по баскетболу потерпела крупное поражение от Швеции
ФОТО: | Delfi Meedia
В четверг, 7 ноября, женская сборная Эстонии по баскетболу в третьем матче отборочного турнира чемпионата Европы 2025 года проиграла дома сборной Швеции со счетом 52:82. Фотографии и матч в записи могут видеть все подписчики Delfi.
Сборная Эстонии начала выступление в группе D отборочного турнира к чемпионату Европы 2025 года с двух поражений: год назад команда уступила Дании в гостях со счетом 53:81, а затем проиграла дома Великобритании — 45:83. Шведская сборная, напротив, стартовала успешно, одержав две победы: дома они обыграли Данию со счетом 76:69, а на выезде взяли верх над Великобританией — 64:62.
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