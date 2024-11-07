Конора Макгрегора обвиняют в изнасиловании: жертва убеждена, что ее хотели убить

Об этом сообщает Daily Mail. Напомним, что ирландскую звезду UFC обвиняют в изнасиловании женщины в одном из отелей Дублина в декабре 2018 году.

Вероятная жертва Никита Ни Лаймхин заявила, что ужасное преступление Макгрегор совершил вместе со своим другом Джеймсом Лоуренсом. Женщина требует от мужчин компенсации от 1,79 до 2,13 миллиона долларов за потерянные заработки, продажу своего дома в Дублине и приобретение нового, а также медицинские расходы, пишет Sport24.

Как рассказала сама Лаймхин, на момент изнасилования она была знакома с Конором. 8 декабря он забрал ее с вечеринки и отвез в поместье, где и совершил сексуальное насилие под воздействием кокаина. По словам девушки, она не хотела вступать в половую связь с бойцом, но тот заставил ее силой. Отмечается, что после изнасилования на теле Лаймхин остались значительные синяки и царапины. После совершенного инцидента она вернулась домой и вместе с мамой вызвала скорую.

„Я помню, как подняла руки, пытаясь защититься, чтобы удержать его от меня. Он продолжал давить на меня своим весом. Я думала, что он собирается меня убить“, – цитирует Лаймхин Daily Mail.

Защита Макгрегора заявляет, что интимные отношения произошли с согласия девушки.

Добавим, что по информации BBC, рассмотрение этого дела продлится около двух недель.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .