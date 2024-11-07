Кандидат в еврокомиссары по обороне: „Нужно быть готовыми, что Россия может напасть на одну из стран ЕС“

Кандидат подчеркнул, что оборона является одним из главных приоритетов следующей Еврокомиссии. ЕС должен готовиться к самым разнообразным военным ситуациям. По его словам, сегодня европейская оборонная сфера сталкивается как с неотложными, так и с долгосрочными вызовами. Это, по его мнению, экзистенциальные и новые риски, включая угрозы в виде обычной войны, кибервойны, гибридных боевых действий и милитаризации космоса.

Обращаясь к депутатам Европарламента, Кубилюс сослался на недавние разведывательные данные, указывающие на то, что Россия может испытывать готовность ЕС и НАТО к борьбе вплоть до конца десятилетия. Он считает, что необходимо незамедлительно укрепить возможности ЕС для реагирования на возможную военную агрессию, а также разработать меры для сдерживания таких угроз и противостояния агрессии.

Кандидат на пост комиссара ЕС по вопросам обороны и космоса отметил, что пока трудно предсказать, какой будет политика новой администрации США. Однако можно предположить, что в ближайшие годы Соединенные Штаты будут все больше сосредотачиваться на стратегических вызовах со стороны Китая. По его мнению, такие долгосрочные изменения требуют, чтобы оборонные структуры ЕС становились все более самостоятельными.

Кубилюс обратил внимание на то, что государства-члены ЕС по-прежнему недостаточно вкладывают средства в оборону, и этот „хронический недостаток инвестиций“ негативно сказывается на военной готовности блока. По его мнению, оборонный потенциал ЕС отстает и не способен обеспечить готовность к войне. Кандидат на пост комиссара по вопросам обороны и космоса пояснил, что Россия и Китай значительно увеличили свои оборонные бюджеты, которые теперь превышают расходы всех 27 стран ЕС за последние годы. Он полагает, что к 2029 году Россия будет тратить на военные нужды больше, чем все страны ЕС вместе взятые.