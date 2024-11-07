Украинский чемпион мира по карате погиб на войне

Новиков родился в Луганске, но 30 лет назад переехал в Ирпень, где стал заниматься карате и тренировать. В возрасте 22 лет он стал чемпионом мира по контактному карате и получил звание мастера спорта международного класса.

Новиков, который также работал в департаменте налоговой полиции, воспитал многих украинских чемпионов по кикбоксингу, добавили в министерстве.

С началом военной операции в Украине он ушел на фронт. Погиб Новиков 1 ноября вблизи Преображенки в Запорожье.

В начале мая в зоне боевых действий погиб украинский тяжелоатлет, двукратный чемпион Европы Александр Пелешенко, в конце сентября — чемпион Украины по ММА Назарий Гаврилец, в конце октября — член сборной Украины по академической гребле Даниил Егоров.

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