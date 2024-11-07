07.11.2024, 14:34
Чем обернется автоналог в реальности? „Появятся разные схемы, ведь предприниматели хотят выжить“(2)
ФОТО: | Delfi Meedia
С нового года вступит в силу автоналог, и рынок подержанных автомобилей оживился, однако тяжелые автомобили и автомобили с большими двигателями вряд ли обретут в Эстонии новых владельцев. Наиболее озабочены те, у кого автомобилей много, - собственники торговых площадок и коллекционеры, пишет издание Maaleht.
Как сказал Таймар Кивесте, член правления фирмы A1 Autokeskus, занимающейся покупкой и перепродажей подержанных автомобилей, когда около двух лет назад впервые заговорили об автомобильном налоге, продавцы автомобилей надеялись, что введение налога сразу же поднимет продажи. Однако в реальности плохая экономическая ситуация продолжала сдерживать продажи автомобилей, и ожидаемого подъема не произошло.
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