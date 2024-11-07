Авто
07.11.2024, 14:34

Чем обернется автоналог в реальности? „Появятся разные схемы, ведь предприниматели хотят выжить“

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На торговой площадке одновременно могут находиться десятки и даже сотни автомобилей, за которые придется платить автоналог.
На торговой площадке одновременно могут находиться десятки и даже сотни автомобилей, за которые придется платить автоналог.
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

С нового года вступит в силу автоналог, и рынок подержанных автомобилей оживился, однако тяжелые автомобили и автомобили с большими двигателями вряд ли обретут в Эстонии новых владельцев. Наиболее озабочены те, у кого автомобилей много, - собственники торговых площадок и коллекционеры, пишет издание Maaleht.

Как сказал Таймар Кивесте, член правления фирмы A1 Autokeskus, занимающейся покупкой и перепродажей подержанных автомобилей, когда около двух лет назад впервые заговорили об автомобильном налоге, продавцы автомобилей надеялись, что введение налога сразу же поднимет продажи. Однако в реальности плохая экономическая ситуация продолжала сдерживать продажи автомобилей, и ожидаемого подъема не произошло.

И все же сейчас, когда до вступления в силу автоналога осталось меньше двух месяцев, рынок подержанных автомобилей оживился: покупают и продают все - от внедорожников с большими двигателями и спортивных автомобилей до электромобилей.

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