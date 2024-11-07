Чем обернется автоналог в реальности? „Появятся разные схемы, ведь предприниматели хотят выжить“

С нового года вступит в силу автоналог, и рынок подержанных автомобилей оживился, однако тяжелые автомобили и автомобили с большими двигателями вряд ли обретут в Эстонии новых владельцев. Наиболее озабочены те, у кого автомобилей много, - собственники торговых площадок и коллекционеры, пишет издание Maaleht.