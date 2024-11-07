„Не отчаивайтесь“: Камала Харрис выступила перед сторонниками с речью о признании поражения

„Я знаю, многим кажется, что наступают темные времена, но — ради всех нас — я очень надеюсь, что это не так“, — сказала она, пообещав помочь в мирном процессе передачи власти администрации Трампа.

Окончательные итоги еще не подведены, однако победа Трампа неизбежна: он уже точно победил в пяти из семи штатов, ключевых для обоих кандидатов, и уверенно лидирует в Неваде и Аризоне, где подсчет голосов еще продолжается.

На этот раз демократы проиграли республиканцам не только Белый дом, но и большинство в Палате представителей, хотя окончательный расклад сил там тоже еще предстоит определить, напоминает BBC News Русская служба.

На подведение окончательных итогов голосования может уйти несколько дней. Однако Камала Харрис уже дала понять, что — в отличие от своего соперника, отказавшегося в 2020 году признать победу Джо Байдена, — она уважает выбор американского народа, сказавшего ей убедительное „нет“, и подчинится воле избирателя.

„Демократия — это когда проигравший уходит, потерпев поражение, — напомнила она. — Признает победу оппонента, а не оспаривает результаты голосования. Так проявляется истинное уважение к своему избирателю“.

Поблагодарив тех, кто поддерживал ее на протяжении всей кампании, она пообещала им продолжить их общую борьбу. Для победы в ней, по ее словам, достаточно просто не сдаваться.

С отдельным напутствием, как отмечает BBC News Русская служба, она обратилась к своим молодым избирателям.

„В ходе предвыборной кампании я часто повторяла: если ты продолжаешь бороться, ты обязательно победишь, — напомнила она. — Я хочу подчеркнуть: всё будет хорошо“.

„Не каждое сражение удаётся выиграть. Но признание поражения совершенно не значит, что финальная победа не будет за нами. Потому что в финале мы точно одержим верх — и будем побеждать до тех пор, пока не сдадимся и не прекратим борьбу“, — заверила она.