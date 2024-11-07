Зеленский рассказал о „замечательном“ разговоре с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский одним из первых поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента США, отмечают агентства dpa и Reuters. Сам Зеленский написал в Telegram-канале в ночь на 7 ноября, что „провел замечательный телефонный разговор с Президентом Трампом и поздравил его с исторической и убедительной победой (орфография оригинала сохранена. - Ред.)“.

„Мы договорились поддерживать тесный диалог и развивать наше сотрудничество. Сильное и непоколебимое лидерство США является жизненно важным для мира и для справедливого мира“, - говорится в посте.

„В обороне от российского нападения Украина зависит от поддержки США, - констатирует агентство dpa. - В Киеве есть опасения, что Трамп может прекратить поставки военной помощи и что республиканец хочет добиться окончания войны при массивных уступках хозяину Кремля Владимиру Путину“.

Киевская корреспондентка новостной передачи Tagesschau немецкого общественно-правового телеканала ARD Ребекка Барт (Rebecca Barth) назвала заявления Зеленского „явным заискиванием с целью добиться расположения победителя выборов в США Дональда Трампа“. В то же время многие политики в Киеве надеются на „новую динамику“ в отношениях Украины и США после избрания Трампа на второй президентский срок, указывает Барт.

Помощь США Украине

Со своей стороны американский телеканал CNN напоминает, что администрация действующего президента США Джо Байдена предоставила Киеву помощь на десятки миллиардов долларов в виде оружия и поддержки для украинского бюджета. „Администрация (Байдена. - Ред.) планирует продолжать поддерживать Киев настолько, насколько это возможно, до вступления Трампа в должность“, - отмечают американские журналисты.