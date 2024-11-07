Лига чемпионов: „Атлетико“ вырвал победу у „ПСЖ“, „Интер“ одолел „Арсенал“, а „Барселона“ забила 5 „Црвене Звезде“
В среду были сыграны заключительные матчи четвертого тура Лиги чемпионов.
„Барселона“ разгромила „Црвену Звезду“
В среду „Барселона“, лидер чемпионата Испании, одержала уверенную выездную победу над белградской „Црвеной Звездой“ со счетом 5:2. Роберт Левандовски оформил дубль, а также забили Иньиго Мартинес, Рафинья и Фермин Лопес. Рафинья, помимо гола, отметился двумя результативными передачами, а Жюль Кунде блеснул на поле, сделав три голевых ассиста. В составе сербской команды „Црвена Звезда“ отличились Силас Катомпа Мвумпа и Милсон.
„Интер“ с минимальным счётом обыграл „Арсенал“
„Интер“ мог выйти вперед уже на 2-й минуте встречи с „Арсеналом“, но после удара Дюмфриса мяч лишь сотряс каркас ворот. Следующего опасного момента пришлось ждать почти 45 минут, и он пришел в добавленное время первого тайма, когда Мерино сыграл рукой в собственной штрафной. Хакан Чалханоглу уверенно реализовал пенальти, открыв счёт.
Во втором тайме на 60-й минуте голкипер „Интера“ Ян Зоммер спас команду после мощного удара Хаверца с линии штрафной. Немец повторил попытку в середине второго тайма, но на этот раз мяч заблокировал защитник „Интера“.
В итоге, победа „Интера“ со счётом 1:0 оставила „Арсенал“ на 12-й строчке турнирной таблицы, в то время как „Интер“ поднялся на пятую позицию.
„Атлетико“ Мадрид вырвал победу в концовке матча с „ПСЖ“
Судьба матча могла быть решена уже в первом тайме. ПСЖ контролировал игру и на 14-й минуте Заир-Эмери вывел свою команду вперед. Однако мадридцы быстро отыгрались, благодаря голу Молины. Казалось, что команды разойдутся ничьей, но в компенсированное время Корреа вырвал волевую победу для „Атлетико“, сделав счет 2:1 в пользу мадридцев.
Что было еще?
„Аталанта“ одержала победу над „Штутгартом“, причем первый тайм завершился без голов. Но уже в начале второго Лукман, получив пас от де Кетеларе, вывел бергамасков вперед. Игра была не насыщена острыми моментами, но итальянцы не допустили ошибок в обороне. На 88-й минуте Дзаньоло, воспользовавшись неудачной защитой соперников, удвоил преимущество „Аталанты“.
Мюнхенская „Бавария“, начавшая Лигу чемпионов не совсем удачно, одержала вторую победу в турнире, обыграв дома „Бенфику“ с минимальным счетом 1:0. Единственный гол в матче на 67-й минуте забил Джамал Мусиала.
„Спарта“ одержала уверенную победу над „Брестом“, выиграв 2:1 благодаря голам Фернандеша и Кайринена. Олатунджи смог сократить отставание в компенсированное время, но этого было недостаточно для изменения исхода матча.
Тем временем, „Зальцбург“ одолел „Фейенорд“ с результатом 3:0, благодаря дублю Конате и голу Гиндо.
В первом матче дня „Астон Вилла“ неожиданно уступила бельгийскому „Брюгге“ со счетом 1:0. Единственный гол в матче был забит с пенальти Хансом Ванакеном, который был назначен за нелепую игру рукой англичанина. Вратарь „Астон Виллы“ Мартинес пробил удар от ворот, однако Мингз попытался отбросить мяч рукой обратно своему голкиперу, что привело к назначению штрафного удара.
Результаты:
„Спарта“ — „Брест“ — 1:2
Голы: 0:1 – 37 Фернандеш, 0:2 – 79, автогол Кайринен, 1:2 – 90+2 Олатунджи.
“Фейеноорд“ — „Ред Булл Зальцбург“ — 1:3
Голы: 0:1 – 45+2 Конате, 0:2 – 58 Конате, 1:2 – 81 Хадж-Мусса, 1:3 – 86 Гиндо.
“Штутгарт“ — „Аталанта“ — 0:2
Голы: 0:1 – 51 Лукман, 0:2 – 88 Дзаньоло.
ПСЖ — „Атлетико“ — 1:2
Голы: 1:0 – 14 Заир-Эмери, 1:1 – 18 Молина, 1:2 – 90+3 Корреа.
“Црвена Звезда“ — „Барселона“ — 2:5
Голы: 0:1 – 13 Мартинес, 1:1 – 27 Мвумпа, 1:2 – 43 Левандовски, 1:3 – 53 Левандовски, 1:4 – 55 Рафинья, 1:5 – 76 Лопес, 2:5 – 84 Милсон.
“Интер“ — „Арсенал“ — 1:0
Гол: 1:0 – 45+3, пенальти Чалханоглу.
“Шахтёр“ — „Янг Бойз“ — 2:1
Голы: 0:1 – 27 Имери, 1:1 – 31 Зубков, 2:1 – 41 Судаков.
“Брюгге“ — „Астон Вилла“ — 1:0
Гол: 1:0 – 52, пенальти Ванакен.
“Бавария“ — „Бенфика“ — 1:0
Гол: 1:0 – 67 Мусиала.
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