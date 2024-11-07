Лига чемпионов: „Атлетико“ вырвал победу у „ПСЖ“, „Интер“ одолел „Арсенал“, а „Барселона“ забила 5 „Црвене Звезде“

„Барселона“ разгромила „Црвену Звезду“

В среду „Барселона“, лидер чемпионата Испании, одержала уверенную выездную победу над белградской „Црвеной Звездой“ со счетом 5:2. Роберт Левандовски оформил дубль, а также забили Иньиго Мартинес, Рафинья и Фермин Лопес. Рафинья, помимо гола, отметился двумя результативными передачами, а Жюль Кунде блеснул на поле, сделав три голевых ассиста. В составе сербской команды „Црвена Звезда“ отличились Силас Катомпа Мвумпа и Милсон.

„Интер“ с минимальным счётом обыграл „Арсенал“

„Интер“ мог выйти вперед уже на 2-й минуте встречи с „Арсеналом“, но после удара Дюмфриса мяч лишь сотряс каркас ворот. Следующего опасного момента пришлось ждать почти 45 минут, и он пришел в добавленное время первого тайма, когда Мерино сыграл рукой в собственной штрафной. Хакан Чалханоглу уверенно реализовал пенальти, открыв счёт.

Во втором тайме на 60-й минуте голкипер „Интера“ Ян Зоммер спас команду после мощного удара Хаверца с линии штрафной. Немец повторил попытку в середине второго тайма, но на этот раз мяч заблокировал защитник „Интера“.

В итоге, победа „Интера“ со счётом 1:0 оставила „Арсенал“ на 12-й строчке турнирной таблицы, в то время как „Интер“ поднялся на пятую позицию.

„Атлетико“ Мадрид вырвал победу в концовке матча с „ПСЖ“

Судьба матча могла быть решена уже в первом тайме. ПСЖ контролировал игру и на 14-й минуте Заир-Эмери вывел свою команду вперед. Однако мадридцы быстро отыгрались, благодаря голу Молины. Казалось, что команды разойдутся ничьей, но в компенсированное время Корреа вырвал волевую победу для „Атлетико“, сделав счет 2:1 в пользу мадридцев.

Что было еще?

„Аталанта“ одержала победу над „Штутгартом“, причем первый тайм завершился без голов. Но уже в начале второго Лукман, получив пас от де Кетеларе, вывел бергамасков вперед. Игра была не насыщена острыми моментами, но итальянцы не допустили ошибок в обороне. На 88-й минуте Дзаньоло, воспользовавшись неудачной защитой соперников, удвоил преимущество „Аталанты“.