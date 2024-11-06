ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (987-й день) | СМИ: Украина впервые поразила корабли ВМФ России в Каспийском море

Войска РФ в ночь на 6 ноября нанесли удар по Одесской области двумя ракетами Х-59 и Х-31П, а также запустили по территориям Украины 63 ударных беспилотника типа „Shahed“, сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

Украинские военные сбили 38 беспилотников в Одесской, Николаевской, Киевской, Сумской, Кировоградской, Житомирской, Черкасской, Черниговской и Запорожской областях. Еще 20 российских дронов были „локационно потеряны“ в разных регионах Украины, еще два — в воздушном пространстве страны. Отражение атаки продолжается.

Российские военные в ночь на 6 ноября сбили два украинских беспилотника — по одному над территорией Курской и Орловской областей, сообщило Минобороны РФ. Глава Орловской области Андрей Клычков уточнил, что в результате атаки повреждений и пострадавших нет.

Еще один беспилотник утром сбили в Дагестане, рассказал глава региона Сергей Меликов. Дрон был сбит над Каспийском, обстоятельства произошедшего будут выясняться. Российские телеграм-каналы опубликовали видео взрыва беспилотника в небе. Mash утверждает, что это был украинский дрон А-22 „Летучая лисица“ и из-за него были задержаны два авиарейса в Москву и один в Пермь.

Как сообщают украинские СМИ, Украина впервые сумела поразить корабли ВМФ России на Каспийском море, Украинские дроны поразили морскую базу Каспийской флотилии в результате инновационной спецоперации Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, сообщает сегодня „Украинская правда“, ссылаясь на собеседника в спецслужбах.

Как отмечает издание, расстояние от украино-российской границы до объекта поражения составляет около 1500 км. По его данным, это первая успешная атака на российские военные корабли в Каспийском море.

По данным „Суспільне“, в результате атаки повреждены по меньшей мере два объекта в городе Каспийск. „Вероятно, речь идет о ракетных кораблях „Татарстан“ и „Дагестан“, - цитирует телеканал собеседника в разведке. По его данным, повреждения, скорее всего, получили также „малые ракетные корабли проекта 21631“. Аналогичную информацию опубликовал УНИАН.