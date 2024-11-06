ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (987-й день) | СМИ: Украина впервые поразила корабли ВМФ России в Каспийском море
Подводим итоги очередного дня войны.
Основные новости за ночь и утро
Войска РФ в ночь на 6 ноября нанесли удар по Одесской области двумя ракетами Х-59 и Х-31П, а также запустили по территориям Украины 63 ударных беспилотника типа „Shahed“, сообщило командование Воздушных сил ВСУ.
Украинские военные сбили 38 беспилотников в Одесской, Николаевской, Киевской, Сумской, Кировоградской, Житомирской, Черкасской, Черниговской и Запорожской областях. Еще 20 российских дронов были „локационно потеряны“ в разных регионах Украины, еще два — в воздушном пространстве страны. Отражение атаки продолжается.
В результате атаки российских беспилотников на энергетическую инфраструктуры Николаевской области „есть обесточивание абонентов“, сообщил глава региона Виталий Ким.
Российские военные в ночь на 6 ноября сбили два украинских беспилотника — по одному над территорией Курской и Орловской областей, сообщило Минобороны РФ. Глава Орловской области Андрей Клычков уточнил, что в результате атаки повреждений и пострадавших нет.
Еще один беспилотник утром сбили в Дагестане, рассказал глава региона Сергей Меликов. Дрон был сбит над Каспийском, обстоятельства произошедшего будут выясняться. Российские телеграм-каналы опубликовали видео взрыва беспилотника в небе. Mash утверждает, что это был украинский дрон А-22 „Летучая лисица“ и из-за него были задержаны два авиарейса в Москву и один в Пермь.
Как сообщают украинские СМИ, Украина впервые сумела поразить корабли ВМФ России на Каспийском море, Украинские дроны поразили морскую базу Каспийской флотилии в результате инновационной спецоперации Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, сообщает сегодня „Украинская правда“, ссылаясь на собеседника в спецслужбах.
Как отмечает издание, расстояние от украино-российской границы до объекта поражения составляет около 1500 км. По его данным, это первая успешная атака на российские военные корабли в Каспийском море.
По данным „Суспільне“, в результате атаки повреждены по меньшей мере два объекта в городе Каспийск. „Вероятно, речь идет о ракетных кораблях „Татарстан“ и „Дагестан“, - цитирует телеканал собеседника в разведке. По его данным, повреждения, скорее всего, получили также „малые ракетные корабли проекта 21631“. Аналогичную информацию опубликовал УНИАН.
Число погибших в результате российского ракетного удара по Запорожью утром 5 ноября возросло до восьми человек. Еще 25 получили ранения, сообщил глава администрации Запорожской области Иван Федоров.
В результате украинского обстрела вечером 5 ноября в Донецке без света остались 72,7 тысячи абонентов в Кировском, Ленинском и Петровском районах, рассказал глава аннексированного города Алексей Кулемзин.
Основные новости к середине дня
Главной темой дня стали выборы президента США. По данным Fox News, CNN, Reuters и The New York Times, на них победил республиканец Дональд Трамп (он уже объявил себя новым президентом). Обращаясь к сторонникам, Трамп заявил, что не собирается начинать войну, как, по его словам, считают его противники. „Я собираюсь остановить войны“, — заявил он.
Президент Украины Владимир Зеленский одним из первых поздравил Дональда Трампа. Зеленский написал в соцсетях, что вспоминает „замечательную встречу“ с Трампом в сентябре, когда они, по его словам, „подробно обсуждали стратегическое партнерство Украины и США, план победы и пути прекращения российской агрессии против Украины“.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, поздравляя Трампа, заявил, что рассчитывает на то, что „региональные и глобальные кризисы и войны, особенно палестинский вопрос и российско-украинская война, прекратятся“, и „будет приложено больше усилий для создания более справедливого мира“.
В Кремле, комментируя выборы в США, вспомнили об обещаниях Трампа в случае своего избрания быстро остановить российско-украинскую войну. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что США „в состоянии поспособствовать завершению конфликта [в Украине]“, но это „нельзя сделать за одну ночь“.
После победы на президентских выборах в США кандидата от республиканцев Дональда Трампа премьер-министр Венгрии Виктор Орбан потребовал изменить стратегию ЕС по поддержке Украины, обороняющейся от российской военной агрессии. Выступая на саммите Организации тюркских государств в Бишкеке в среду, 6 ноября, он сослался на возможную остановку американской помощи Киеву после возвращения Трампа в Белый дом. 8 ноября в Будапеште пройдет неформальный саммит ЕС, на котором одной из главных тем будет победа Трампа в США и ее возможные последствия. Премьер-министра Венгрии, председательствующей в ЕС, резко критикуют за пророссийскую позицию и требования прекратить поставки оружия Украине.
Основные новости к концу дня
Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что Россия стремится, чтобы украинские войска вышли с территории Курской области, для чего сосредоточила там около 45 тысяч военных. По словам Сырского, собственных войск России на это направление не хватает, поэтому туда пытаются привлечь военных из Северной Кореи. Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая расценила заявление Сырского как „подвод к выводу войск из Курщины“.
- Северокорейские солдаты понесли первые потери в бою с украинскими военными. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на украинского и американского высокопоставленных чиновников.Как утверждается, цель операции, в которой участвовали военные из КНДР, – найти уязвимые места украинской обороны. Неясно, когда именно произошло сражение.Украинский чиновник не уточнил подробностей о потерях сторон, а американский источник заявил газете, что погибло „значительное количество“ солдат КНДР.
6 ноября исполнилось три месяца с начала наступления украинских военных в российской Курской области. В результате удара, начатого 6 августа, украинские военнослужащие смогли занять райцентр Суджа и закрепиться на российской территории на глубину 10–15 километров от границы. Российские военные отбили часть территории, однако десятки населённых пунктов остаются под контролем ВСУ.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, подводя предварительные итоги операции, выступил с утверждением, что российские войска на этом направлении потеряли более 20 тысяч убитыми и ранеными. Слова Сырского приводит в фейсбуке Генштаб ВСУ. Как утверждает главком, в частности, в плен было взято 717 российских военнослужащих, а убито около 8 тысяч.
В украинской армии многие опасаются, что с приходом Дональда Трампа на пост президента США прекратят военную помощь Киеву, и Украина „по меньшей мере“ потеряет Донбасс. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на нескольких украинских военных чиновников и советников, пожелавших остаться анонимными. Один из собеседников FT из числа военных советников называет поддержку США „вопросом жизни и смерти“ для Украины. „Нам нужно убедить Трампа быть с нами“, — говорит он.
Уполномоченный по правам человека в Курской области Владимир Фирсов заявил, что в результате атак ВСУ с использованием ракет и беспилотников погибли около 100 мирных жителей региона, еще более 350 человек пострадали.
В окрестностях Чернигова произошел взрыв, в результате чего пострадали два человека, пишет „Украинская правда“ со ссылкой на власти. „Зафиксирован взрыв крылатой ракеты в окрестностях города“, — сообщил в телеграме глава городской военной администрации Дмитрий Брижинский. По его данным, пострадали два человека. „Один в тяжелом состоянии, у другого состояние средней тяжести“, — заявил Брижинский.
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