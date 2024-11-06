Правда ли, что в Нью-Йорке в рамках борьбы с расизмом разрешили переходить дорогу на красный свет?

Дискуссии об отмене этого правила велись в Нью-Йорке больше десяти лет. Сторонники такого решения напоминали, что изначально закон был введён для удобства автомобилистов и на самом деле никак не влияет на уровень смертности на дорогах. „В Великобритании, где нет законодательного запрета на переход дороги в неположенном месте, количество ДТП со смертельным исходом составляет одну четвертую от американского уровня. Смертность пешеходов также ниже — в Великобритании в 2012 году было 420 погибших пешеходов, или примерно семь на 1 млн человек, в то время как в США их было 4743, или около 15 на 1 млн человек“, — объяснял необходимость декриминализации в 2014 году юрист Майкл Левин. Кроме того, активисты отмечали и предвзятость полицейских по отношению к тому, кого наказывать за нарушение, а кого нет. Так, за 2023 год полиция Нью-Йорка выписала всего 463 штрафа за переход дороги в неположенном месте, и 92% оштрафованных были темнокожими или латиноамериканцами, хотя представители этих групп вместе составляют не более 55% населения города. Похожая статистика была зафиксирована и в другие годы.