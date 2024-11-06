Правда ли, что в Нью-Йорке в рамках борьбы с расизмом разрешили переходить дорогу на красный свет?
В конце октября 2024 года русскоязычные Telegram-каналы сообщили, что в Нью-Йорке отменили штрафы за переход дороги в неположенном месте или при запрещающем сигнале светофора. Утверждалось, что ПДД изменили ради борьбы с расизмом. Мы проверили достоверность этих сообщений.
„В Нью-Йорке пешеходам разрешили переходить улицу в любом месте — даже на красный. Выяснилось, что в прошлом году 92% таких штрафов получили чёрные и латиноамериканцы — это посчитали расизмом“, — сообщил 30 октября Telegram-канал „Топор+„ (1,8 млн просмотров на момент написания этого разбора). „Естественный отбор запущен“, — прокомментировали предполагаемое изменение правил в канале Voblya (132 000 просмотров). Новость также обсуждали в Facebook и на развлекательных сайтах.
Активная борьба за безопасность пешеходного движения началась в Нью-Йорке почти 70 лет назад: в декабре 1957 года тогдашний мэр города Роберт Ф. Вагнер запустил кампанию „Переходите улицу на зелёный“. Законодательный запрет на переход улиц в неположенном месте или на запрещающий сигнал светофора начал действовать в Нью-Йорке в июне 1958 года. К 2024 году штраф за соответствующее нарушение составлял $250.
Дискуссии об отмене этого правила велись в Нью-Йорке больше десяти лет. Сторонники такого решения напоминали, что изначально закон был введён для удобства автомобилистов и на самом деле никак не влияет на уровень смертности на дорогах. „В Великобритании, где нет законодательного запрета на переход дороги в неположенном месте, количество ДТП со смертельным исходом составляет одну четвертую от американского уровня. Смертность пешеходов также ниже — в Великобритании в 2012 году было 420 погибших пешеходов, или примерно семь на 1 млн человек, в то время как в США их было 4743, или около 15 на 1 млн человек“, — объяснял необходимость декриминализации в 2014 году юрист Майкл Левин. Кроме того, активисты отмечали и предвзятость полицейских по отношению к тому, кого наказывать за нарушение, а кого нет. Так, за 2023 год полиция Нью-Йорка выписала всего 463 штрафа за переход дороги в неположенном месте, и 92% оштрафованных были темнокожими или латиноамериканцами, хотя представители этих групп вместе составляют не более 55% населения города. Похожая статистика была зафиксирована и в другие годы.
В 2024 году Городской совет Нью-Йорка всё-таки принял постановление, которое декриминализует привычку многих (в том числе и белых) ньюйоркцев переходить дорогу где попало. При этом в его тексте не говорится, что соответствующее решение мотивировано борьбой с расизмом. Вместе с тем авторы документа призывают горожан соблюдать осторожность и напоминают, что они не освобождаются от гражданско-правовой ответственности, если их решение перейти улицу в неположенном месте приведёт к аварии.
Во время обсуждения постановления инициатор отмены штрафов Мерседес Нарсисс из Бруклина действительно сказала: „Законы, которые наказывают за обычное поведение, не должны существовать, особенно когда они несправедливо влияют на цветные сообщества“. Но перед этим она отметила: „Давайте признаем очевидное: все ньюйоркцы переходят дорогу в неположенном месте“.
Таким образом, недавно власти Нью-Йорка в самом деле отменили штрафы за переход улицы в неположенном месте, но это давно обсуждавшееся решение, судя по тексту соответствующего документа, не было мотивировано борьбой с расизмом. Некоторые активисты и законодатели отмечают, что высокая доля „цветных“ среди тех, кому ранее выписывали такие штрафы, объясняется предвзятостью полиции, ведь фактически закон не соблюдали многие ньюйоркцы независимо от цвета кожи.
Итог: Полуправда