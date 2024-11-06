В свете победы Трампа Орбан требует новую стратегию ЕС по Украине

После победы на президентских выборах в США кандидата от республиканцев Дональда Трампа премьер-министр Венгрии Виктор Орбан потребовал изменить стратегию ЕС по поддержке Украины, обороняющейся от российской военной агрессии. Выступая на саммите Организации тюркских государств в Бишкеке в среду, 6 ноября, он сослался на возможную остановку американской помощи Киеву после возвращения Трампа в Белый дом.

В этой связи „имеются серьезные сомнения“ в том, что Европа способна в одиночку взять на себя финансовую и военную поддержку Украины, поэтому необходима новая стратегия Евросоюза, заявил Орбан.

Орбан выразил надежду на мир после победы Трампа

В размещенном на Facebook видео венгерский правый популист заявил о „блестящей“ победе Трампа, которая, по его мнению, несет „надежду на мир во всем мире“.

8 ноября в Будапеште пройдет неформальный саммит ЕС, на котором одной из главных тем будет победа Трампа в США и ее возможные последствия. Премьер-министра Венгрии, председательствующей в ЕС, резко критикуют за пророссийскую позицию и требования прекратить поставки оружия Украине. Главной темой своего председательства в Европейском совете Орбан сделал лозунг, аналогичный слогану Трампа - „Сделаем Европу снова великой“.

Предварительные результаты: побеждает Трамп

Согласно предварительным результатам подсчета голосов кандидат от Республиканской партии, экс-президент Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах в США. За республиканца проголосовали 277 выборщиков, за вице-президента демократку Камалу Харрис - 224. Для победы на выборах в США требуется заручиться 270 голосами выборщиков, представляющих предпочтения избирателей в отдельных штатах.