Хуже некуда или возможность перезагрузки? Реакция Москвы на победу Трампа

Президент Владимир Путин еще не комментировал американские выборы, а его пресс-секретарь Дмитрий Песков не знает, собирается ли Путин поздравлять Трампа.

„Что касается поздравления, мне неизвестно о планах президента поздравлять Трампа“, — сказал Песков журналистам (цитаты по „Интерфаксу“).

И добавил: „Все-таки давайте не забывать, что речь идет о недружественной стране, которая прямо и косвенно вовлечена в войну против нашего государства“.

Победа Трампа не объявлена официально, но уже очевидно, что он набрал больше необходимых 270 голосов выборщиков.

Мировые лидеры один за другим поздравляют будущего президента США, который должен вступить в должность в январе. Одним из первых его поздравил президент Украины Владимир Зеленский, в адрес которого Трамп отпускал резкие заявления во время предвыборной кампании.

Когда журналисты спросили представителя Кремля, не думает ли он, что Трамп может обидеться, если его не поздравит с победой Путин, и не ухудшит ли это отношения России и США еще больше, Песков ответил: „Еще ухудшить практически невозможно“.

Известный своей бранью в адрес западных политиков Дмитрий Медведев, бывший президент России, высказался об исходе выборов США более оптимистично. По его выражению, у „Трампа есть одно полезное для нас качество: как бизнесмен до мозга костей, он смертельно не любит тратить деньги на разных прихлебателей и приживалок“.

Оскорбительные слова Медведев адресовал в том числе Украине и оговорился, что политическая система США может оказаться сильнее даже „упрямого“ Трампа.