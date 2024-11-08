Юферева-Скуратовски: лишение права голоса граждан России – это вынужденный шаг

Менее, чем год назад, когда политическая дискуссия о возможности лишить граждан России и Беларуси стала только набирать обороты, я склонялась в пользу аргументов, что „неправильно наказывать людей на основе гражданства“, „гражданство – не показатель лояльности“, „неправильно сначала дать право голоса, а потом забрать его“, „от российского гражданства практически невозможно отказаться“, „люди не виноваты в том, что Путин развязал эту бессмысленную и жестокую войну“.

Но шло время, и эти аргументы становились для меня самой все менее убедительными. И к сожалению, я лишь все больше убеждалась в том, насколько мощная и умелая российская пропаганда. Я регулярно встречаю тех, кто искренне поддерживают войну в Украине, восхищаются Путиным и готовы встречать российские танки с цветами. Эти люди безусловно встречаются и среди граждан Эстонии. Но по моим наблюдениям любителей путинской политики в разы больше среди граждан России.