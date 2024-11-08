Юферева-Скуратовски: лишение права голоса граждан России – это вынужденный шаг
При голосовании по вопросу лишения права голоса у граждан России и Беларуси я могла бы не голосовать. Более того, я заранее известила своих коллег во фракции Партии реформ, что не готова голосовать по этому вопросу по личным причинам. Но сейчас я решила четко обозначить свою позицию. Когда на кону будущее страны, то руководствоваться личными мотивами, как минимум, несерьезно и недостойно для политика.
Менее, чем год назад, когда политическая дискуссия о возможности лишить граждан России и Беларуси стала только набирать обороты, я склонялась в пользу аргументов, что „неправильно наказывать людей на основе гражданства“, „гражданство – не показатель лояльности“, „неправильно сначала дать право голоса, а потом забрать его“, „от российского гражданства практически невозможно отказаться“, „люди не виноваты в том, что Путин развязал эту бессмысленную и жестокую войну“.