Сборная Эстонии по диск-гольфу прекрасно начала командный чемпионат мира

В первый день чемпионата мира по диск-гольфу сборная Эстонии продемонстрировала отличную подготовку, выиграв четыре матча в формате match play на девяти корзинах. Эстонские спортсмены уверенно обыграли сборные Хорватии, Таиланда, Японии и Сингапура. Завтра их ждет заключительная игра в группе, где они встретятся с командой Великобритании.

Менеджер сборной Эстонии Ральф Рогов сообщил перед началом сегодняшнего соревновательного дня, что составы и стратегии для игр уже тщательно продуманы. „Мы успели протестировать различные тактики, и командный дух на высоте. Если всё сложится, как запланировано, нас ждет достойный результат“, — отметил он в пресс-релизе Эстонского союза диск-гольфа.

Игрок сборной Эстонии Альберт Тамм в послематчевом интервью поделился, что игра с командой Таиланда оказалась самой неожиданной и напряженной.

„Матч был непростым, но мы справились, — отметил Тамм. — Теперь отправляемся на ужин и обсудим план на завтра“.

Завтра завершатся групповые матчи, после которых команды перейдут к плей-офф на 18 корзин. Четыре сильнейшие сборные из каждой группы, всего 16 команд, выйдут в четвертьфинал. Чемпион мира будет определён в финальном поединке в субботу, 9 ноября.

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