Правда ли, что украинский военный похвастался снимком мирных жителей Курской области, убитых за оказание сопротивления?

Впрочем, обратный поиск по вирусному скриншоту показал, что впервые снимок и правда опубликовала „Цiна держави“, но подпись к оригинальному посту, размещённому 13 октября, разительно отличается. В нём проект объявил сбор на покупку автомобиля „для более эффективного выполнения боевых задач“, а на фото, как утверждается, запечатлены тела пожилой женщины и её сына из села, „освобождённого бойцами из 61 бригады“. Фото представлено как „следствие ордынского присутствия“. Что это за село, не уточняется, однако из контекста ясно, что в оригинальном посте идет речь об убийстве мирных украинцев российскими военными, а не наоборот.

Страница „ Ціна держави “ в Facebook принадлежит одноимённому проекту аналитического центра „CASE Украина“. В описании профиля сказано: „Просветительский проект, который разъясняет украинцам, сколько стоит им государство и на что идут их налоги“. Размещаемый на этой странице контент посвящён тратам бюджетных средств Украины и экономическому положению страны, а посты о войне встречаются в профиле крайне редко. Как правило, они касаются сбора средств на нужды армии.

61-я отдельная механизированная бригада (ОМБр), о которой идёт речь на скриншоте, действительно участвует во вторжении ВСУ в Курскую область, начавшемся 6 августа 2024 года. В ходе операции украинские военные заняли часть территории российского региона, в том числе приграничный город Суджу. Именно военные 61-й ОМБр объявили о взятии этого населённого пункта спустя три дня после начала наступления.

15 октября в Telegram-каналах стал вирусным скриншот публикации, якобы размещённой в сообществе „Ціна держави“ („Цена государства“ — укр.) в Facebook. Пост содержит фотографию тел, присыпанных землёй, и подпись на украинском языке: „На фотографии одно из сёл, освобождённых 61-й ОМБр в Курской области. В яме же лежат дед и его внук, решившие оказать нам сопротивление. Продолжаем истребление орков. Слава Украине!“ „Один из украинских нацистов… решил, что будет отличной идеей „похвастаться“ своими зверствами на весь интернет“, — прокомментировали скриншот в Telegram-канале „ Россия сейчас “ (193 000 просмотров на момент написания этого разбора). Также его опубликовали, например, „ Дядя Слава “ (180 000), „ Военач “ (110 000), „ Дневник мракоборцев | Z “ (94 000), „ Что произошло ?“ (82 000) и „ Царьград-ТВ “ (76 000).

При сравнении этого поста и распространяемого скриншота видно, что отличается текст и время публикации. Другие записи за 13 октября в профиле „Цiна держави“ отсутствуют. Скорее всего, для создания скриншота публикация была отредактирована читателем в браузере через изменение кода страницы. „Проверено“ ранее уже разбирало подобные фейки и рассказывало, как этот метод применяется для дезинформации (с его помощью можно изменить в том числе и время публикации).

Скриншот с поддельной подписью впервые появился в Telegram-канале „Укропский фреш“ 15 октября в 15:20 по московскому времени. Авторы поста утверждают, что в интернете доступны множество фото- и видеодоказательств „зверств“ украинских военных в Курской области, однако большинство из них „сняты российскими камерами, что легко может трактоваться как фейк российской пропаганды“. „Но здесь боевики переплюнули сами себя и сами же выложили свои преступления в Сеть“, — пишет „Укропский фреш“.

Как ранее писало „Проверено“, этот канал далеко не впервые создаёт и распространяет подобные фейки. Авторы „Укропского фреша“ берут реальные заявления и отчёты украинских властей и военных и добавляют в них ложные детали. Объектами их атак часто становятся страницы украинских ведомств, организаций и некоммерческих проектов в соцсетях, как и в случае с постом „Ціна держави“. Так, в феврале 2024 года в „Укропском фреше“ рассказали о харьковском второкласснике Иване, у семьи которого военные якобы забрали накопления. Основой этого фейка стала публикация блога its_kharkov в Instagram. В оригинальной новости, появившейся там за две недели до поста в „Укропском фреше“, говорилось, что мальчик пришёл в центр разминирования в Харькове, чтобы передать сапёрам перчатки, купленные им на свои карманные деньги. Родители Ивана подтвердили фактчекерам, что присутствовали при вручении подарка, но отметили фантазию авторов канала.

Далеко не все посты „Укропского фреша“ распространяются в Сети так же широко, как подделанный скриншот проекта „Ціна держави“, однако подобного контента в этом канале много. Буквально за пару дней до публикации вирусного изображения там появилось сообщение о „праздновании командованием 92-й ОШБр провала в Курской области“. За основу фейка был взят пост украинского активиста в Facebook, но на скриншоте автор „Укропского фреша“ заменил в тексте Донецкое направление на Курское и убрал фрагменты, в которых упоминалось посещение раненых военных в госпитале.

Таким образом, украинский военный не публиковал в Facebook пост, в котором показывал останки убитых им двух мирных жителей в Курской области. Скриншот был подделан, а его основой стала публикация украинского некоммерческого проекта, из которой следует, что на фото запечатлены последствия российской оккупации неназванного населённого пункта в Украине. Первоисточником фейка выступил прокремлёвский Telegram-канал, который уже не раз был уличён в создании подобной дезинформации.

Итог: Фейк