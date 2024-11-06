Март Хельме: нас ждет очень сложный период, Трамп может захотеть распустить НАТО(5)
Избрание Дональда Трампа следующим президентом США может означать торговлю сферами влияния крупных держав, и в этом случае разменной монетой может оказаться и Эстония, считает заместитель председателя комиссии по иностранным делам Рийгикогу и заместитель председателя оппозиционной Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме.
„Нас ждет очень сложный двухмесячный переходный период, в течение которого может произойти все что угодно. Россия хотела и продолжает хотеть, чтобы в Америке было как можно больше неразберихи, чтобы Америка была парализована. Чтобы Америка не могла вмешиваться, была неспособна массово и решительно помогать Украине. И все эти моменты, которые сейчас актуальны, например, Израиль. Китай, конечно, надеется, что позиция американцев на Дальнем Востоке ослабеет“, — передает RusERR слова Хельме.
„Мы тут все время твердим про Украину, но игра намного масштабнее. Но Украина, безусловно, является катализатором, который заставляет крупные державы задуматься о том, как перераспределить территории. Что касается нас, то мы, вероятно, являемся одним из тех мест, за которые будут торговаться“, — сказал национал-консерватор.
Он не исключил, что Трамп захочет распустить НАТО: „Вопрос в том, что сейчас, выскажу очень еретическую мысль, с точки зрения Америки очень логично распустить НАТО. Потому что тогда американцы одни, без всех этих немцев, французов и кого бы то ни было еще, без Еврокомиссии, смогут заключать свои соглашения. Америке не нужно НАТО. В какой-то момент так может быть, я не говорю, что сейчас это так. И мы в таком случае будем средством для торга, разменной монетой. Русские ясно дали понять, что НАТО должна вернуться к границам 1997 года (до расширения – прим. ред.), и именно этого они будут добиваться в переговорах с Америкой“.
„Америка, разумеется, не хочет, чтобы пояс из независимых государств на западной границе России полностью перешел под контроль РФ, чтобы Россия их полностью поглотила. Причем русские не хотят их поглощать, у них нет ни демографических, ни экономических ресурсов, чтобы начать выплачивать пенсии, строить дороги, военные базы и так далее во всех этих приграничных странах. Они хотят, чтобы тут был – как была Финляндия во время холодной войны – финляндизированный или полуфинляндизированный регион. Другими словами, регион, в случае которого они не будут опасаться, что эта территория может стать военным плацдармом и начать угрожать России“, — заявил Хельме-старший.