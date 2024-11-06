Главком ВСУ: с начала операции в Курской области взяты в плен более 700 россиян

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, подводя предварительные итоги операции, выступил с утверждением, что российские войска на этом направлении потеряли более 20 тысяч убитыми и ранеными. Слова Сырского приводит в фейсбуке Генштаб ВСУ.

Как утверждает главком, в частности, в плен было взято 717 российских военнослужащих, а убито около 8 тысяч.

Независимых подтверждений этих данных нет, однако в ходе обменов пленными российской стороне были возвращены более 200 пленных, как утверждается, захваченных в Курской области. Среди них были и военнослужащие срочной службы.

Сырский утверждает, что Россия сейчас сосредоточила в Курской области около 45 тысяч военных, а также направила туда военнослужащих из Северной Кореи.

Саму операцию Сырский назвал превентивной, предотвратившей наступление российских войск на Сумскую область. Ранее президент Украины Владимир Зеленский называл наступление на Курскую область частью стратегии по принуждении России к миру. Украинские руководители отмечают, что Украина не ставит себе целью аннексию российских территорий.

Комментаторы, в частности западные военные аналитики, отмечали как оперативный успех украинских военных в Курской области, так и то, что операция не помешала продвижению российских войск на других участках фронта. В частности в Донецкой области российские войска в последнее время взяли под контроль значительные территории и продолжают продвижение.

Сколько российских граждан остаются на подконтрольной Украине территории, точно не ясно. Речь, по имеющимся данным, идёт как минимум о сотнях людей. Власти Курской области заявляли об эвакуации около 130 тысяч жителей районов, где идут боевые действия.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .