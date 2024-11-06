Реванш Дональда Трампа: закат либеральной Америки? Главные вопросы и ответы о втором сроке республиканского президента

Еще в 2016-м он обещал депортировать всех нерегулярных мигрантов — тогда, как и сейчас, их число оценивалось в 11 млн человек. Но свое обещание он не сдержал — более того, в годы правления Барака Обамы темпы депортаций были даже выше.

И, в отличие от его первого срока, сейчас Верховный суд США имеет консервативное большинство, обеспеченное назначениями Трампа. Этот суд уже отменил общенациональное право на аборты .

Об этом говорит и выбор вице-президента. В 2016 году им был Майк Пенс, самостоятельная политическая фигура из числа классических республиканцев. В этот раз Трамп взял в напарники Джей Ди Вэнса , который обязан своей политической карьерой лично Трампу и ничего не должен функционерам Республиканской партии.

С тех пор экс-президент не раз заявлял, что назначение этих людей было его главной ошибкой, и теперь он намерен окружить себя единомышленниками и лояльными назначенцами.

Предвыборная программа Трампа во многом повторяла его обещания 2016 года, которые не были исполнены во время его первого срока. Тогда часть из них провалились в Конгрессе, часть отменил Верховный суд, а некоторые заблокировали назначенные Трампом на ключевые посты республиканцы старой школы. Те не поддерживали его экономический популизм и изоляционизм во внешней политике.

Для Украины, НАТО и других союзников и партнеров США — отказ от традиционной внешней политики Вашингтона с немедленными последствиями.

Для американского общества его второй срок означает жесткую миграционную политику и пересмотр экологической повестки.

Лично для Трампа возвращение в Белый дом может означать решение части его проблем с законом и заморозку остальных — но не исключен также сценарий, при котором он станет первым президентом, приговоренным к тюремному заключению.

Трамп также высказывался о необходимости окончания войны в Газе, что идет вразрез с его произраильской позицией, однако объясняется его общей нелюбовью к вооруженным конфликтам.

Учитывая то, что Пекин будет отвечать симметричными мерами, это может привести к беспрецедентной торговой войне между двумя сверхдержавами с непредсказуемыми последствиями для американской и, следовательно, мировой экономики.

Но Трамп хочет поднять ставки — и ввести пошлину в 60% на все импортные товары из Китая (на импорт из других стран он хочет ввести 10% обязательную пошлину).

Едва ли не единственным элементом наследия Трампа на посту президента, с которым согласны лидеры и демократов и республиканцев, был радикальный пересмотр отношений с Китаем. Байден в целом продолжил заданный им курс на гораздо более открытую конфронтацию, и Харрис в своей кампании обещала ему следовать.

Но даже если это так, то исход этой дипломатии может быть непредсказуем. Первый срок Трампа начался с попыток перезапустить отношения с Россией, а закончился новыми санкциями, высылкой 60 российских дипломатов и поставкой Украине противотанковых комплексов „Джавелин“.

Демократы утверждали, что его план предполагает принуждение Киева к перемирию с Москвой без освобождения оккупированных украинских территорий и серьезных гарантий безопасности, о которых говорит Владимир Зеленский.

Трамп обещал остановить российское вторжение в Украину в случае своей победы на выборах и сделать это очень быстро, еще до принятия присяги в январе следующего года. При этом он отказывался говорить, как именно он этого добьется.

Что Трамп говорил о внешней политике? Война в Украине, Китай и Газа

Вступив в должность 47-го президента США в январе, Трамп намерен положить этому конец и депортировать миллионы мигрантов каждый год, даже если это потребует массовых рейдов по всей стране и ударит по экономике.

Но другие меры Трампа помогли значительно снизить уровень нелегальной миграции, однако в 2021-м году Байден отменил их, и число незаконных пересечений границы выросло до рекордных показателей.

В целом от второй администрации Трампа следует ожидать уменьшение интереса США к событиям в Европе и на Ближнем Востоке и переориентацию ресурсов на противостояние с Китаем. Это курс, который был обозначен еще Обамой, но был заморожен в последующие годы.

Что будет во внутренней политике? „Бурить, детка, бурить!“ и отказ от зеленой повестки

Трамп обещает отменить многие экологические нормы и регуляции, отказаться от обязательных квот на электрические автомобили и разрешить бурение новых скважин для добычи нефти и газа на американской земле. В связи с этим часто вспоминают его любовь к республиканскому лозунгу „Бурить, детка, бурить!“ (англ. Drill, baby, drill!).

Эти меры могут сильно отбросить США назад в вопросах борьбы с изменением климата.

Трамп также обещает снизить налоги, но для этого ему нужна будет поддержка Конгресса.

В ближайшее время можно ожидать скорее попытку продлить налоговую реформу, которую Трамп провел в 2017 году и которая истекает в следующем. Она предоставляет значительные налоговые льготы корпорациям и самым богатым американцам.

Что будет с уголовными делами Трампа?

Сейчас Трамп проходит как обвиняемый по сразу нескольким уголовным делам — в одних иски против него были поданы федеральными властями, в других инициатива исходила от штатов.

Более того, он уже был признан виновным по уголовному делу о секретной выплате порнозвезде Сторми Дэниелс, приговор ожидается 26 ноября — теоретически, Трамп все еще может быть приговорен к тюремному заключению. Но его победа на выборах усложняет ситуацию.

Трамп также является обвиняемым по уголовному делу о вмешательстве в выборы, и в данный момент судья рассматривает эти обвинения в свете недавнего решения Верховного суда о том, что глава государства обладает частичным иммунитетом от судебного преследования за действия, совершенные им в качестве президента.

Еще одно федеральное дело о нарушении правил обращения с секретными документами недавно прекратила судья, которая была назначена Трампом.