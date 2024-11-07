Тоомас Хендрик Ильвес инвестировал в эстонский стартап, планирующий сделать онлайн-шопинг удобнее

Инвестиционный раунд возглавили венчурная компания Европейского банка реконструкции и развития EBRD Venture Capital и эстонская венчурная компания Tera Ventures. Кроме того, в инвестиционном раунде приняли участие прежние инвесторы, такие как Day One Capital и Metis Ventures, а также, например, президент Тоомас Хендрик Ильвес в качестве бизнес-ангела.

С помощью инвестиций Miros хочет поддержать разработку продукции и расширить свою деятельность на рынке США.

Miros — компания, основанная в 2019 году, основным видом деятельностью которой является разработка и лицензирование программного обеспечения для визуальных поисковых систем интернет-магазинов одежды.

Ранее в этом году компания сообщила Geenius, что Miros пытается решить проблему, с которой сталкиваются многие онлайн-покупатели: недостаточно хорошо функционирующим поиском. В ответ на ввод ключевах слов в поле поиска интернет-магазины обычно генерируют десятки страниц, „пролистывание“ которых требует от клиентов железных нервов. Причем, найти желаемое удается далеко не всегда.

По информации портала eu-startups.com, именно это стало причиной, по которой Тоомас Хендрик Ильвес решил инвестировать в компанию. Он сказал, что ему потребовалось всего 17 минут, чтобы принять решение. В пользу инвестиции принял решение после того, как сам столкнулся с технологией визуального поиска на основе искусственного интеллекта Miros и увидел, что это может улучшить процесс интернет-шопинга.

Среди инвесторов Miros можно найти и бывшего премьер-министра Таави Рыйваса. Есть быть более точными, то долей в предприятии владеет Silventure OÜ, владельцами которого являются AS Silberauto Вяйно Калдоя (доля 89%) и Inspiring Minds OÜ Рыйваса (доля 11%).

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