Дональд Трамп победил на выборах президента США

Для победы на выборах в США требуется заручиться 270 голосами выборщиков, представляющих избирателей в своих штатах. При этом если смотреть на общее число голосов, Трамп лидирует с совсем небольшим отрывом. Однако по голосам выборщиков он одерживает уверенную победу.

При этом согласно опросам, поддержка обоих кандидатов на протяжение всей гонки была примерно одинакова - американское обшество разделилось на две части, одна из которых поддерживает республиканца Трампа и недолюбливает Харрис, а вторая наоборот, видит лучшим кандидатом на пост президента представителя Демократической партии.

Инаугурация нового президента состоится 20 января 2025 года на территории Капитолия.

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