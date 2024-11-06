ОТ РЕДАКЦИИ | Всадник Апокалипсиса или просто волшебник? Трамп вернулся и остался в истории
В 2024 году у нас всех нет права на ошибку. Мир, который теперь стоит лицом к лицу с величайшим злом, как и в 1930-е годы прошлого века, нуждается в новом Черчилле, а не в очередных Чемберленах. Кем станет Трамп, должен он решить сам.
Сегодняшний день отчасти напоминает „ремейк“ выборов 2016 года. Тогда тоже многие СМИ убеждали мировую общественность, что новым американским президентом станет кандидат демократов - Хиллари Клинтон. В 2024 году пресса прочила победу Камале Харрис, но опять победил республиканец Дональд Трамп. Правы оказались те, кто разделял точку зрения, что старый новый президент победил уже тогда, когда пуля, метившая в него, в действительности застрелила Джо Байдена и демократов в целом.
В каком-то смысле мир и Америка уже были в этой ситуации, и поэтому можно предположить, что нас ждет. В первую очередь победа Трампа вызовет в американском обществе обострение внутренних конфликтов, которые вовсю бушуют уже двадцать лет. Большинству американцев неинтересно, что происходит за пределами их страны, но победа Трампа, в первую очередь, означает неопределенность для других стран. Этим объясняется беспрецедентная поддержка Камалы Харрис в других странах и надежда на поражение Трампа. С демократкой Харрис все было ясно: она бы следовала курсу Байдена и Обамы. Конечно, Байдена нельзя считать успешным президентом, ведь его главное преимущество заключалось в том, что „он не Трамп“, но выбор между определенностью и неопределенностью для многих очевиден.
Даже несмотря на это что Трамп один раз уже был президентом, в 2024 году он для многих оставался „темной лошадкой“. Его сторонники ждут от него чудес, его противники предрекают Апокалипсис. До выборов он действительно успел наговорить много глупостей. Теперь главный вопрос заключается в том, сможет ли его окружение вывести его из заблуждений и помочь ему преодолеть репутацию похабного толстосума и лжеца, который, ко всему прочему, не уважает женщин (по мнению его оппонентов).
Если это удастся, то есть вероятность, что для стран, которые опасаются российской агрессии (или иранской и китайской - в других регионах мира), он может стать более выгодным партнером, чем Джо Байден. В 2016-2020 гг. Трамп доказал, что способен реагировать на агрессию Ирана и России. Но мир уже изменился. Тогда была возможность просто наблюдать за твитами Трампа и возмущаться или посмеиваться. Но в 2024 году у нас всех нет права на ошибку. Мир который теперь стоит лицом к лицу с величайшим злом, как и в 1930-х, нуждается в новом Черчилле, а в не очередных Чемберленах. Кем станет Трамп, должен он решить сам.
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