ОТ РЕДАКЦИИ | Всадник Апокалипсиса или просто волшебник? Трамп вернулся и остался в истории

Сегодняшний день отчасти напоминает „ремейк“ выборов 2016 года. Тогда тоже многие СМИ убеждали мировую общественность, что новым американским президентом станет кандидат демократов - Хиллари Клинтон. В 2024 году пресса прочила победу Камале Харрис, но опять победил республиканец Дональд Трамп. Правы оказались те, кто разделял точку зрения, что старый новый президент победил уже тогда, когда пуля, метившая в него, в действительности застрелила Джо Байдена и демократов в целом.

В каком-то смысле мир и Америка уже были в этой ситуации, и поэтому можно предположить, что нас ждет. В первую очередь победа Трампа вызовет в американском обществе обострение внутренних конфликтов, которые вовсю бушуют уже двадцать лет. Большинству американцев неинтересно, что происходит за пределами их страны, но победа Трампа, в первую очередь, означает неопределенность для других стран. Этим объясняется беспрецедентная поддержка Камалы Харрис в других странах и надежда на поражение Трампа. С демократкой Харрис все было ясно: она бы следовала курсу Байдена и Обамы. Конечно, Байдена нельзя считать успешным президентом, ведь его главное преимущество заключалось в том, что „он не Трамп“, но выбор между определенностью и неопределенностью для многих очевиден.

Даже несмотря на это что Трамп один раз уже был президентом, в 2024 году он для многих оставался „темной лошадкой“. Его сторонники ждут от него чудес, его противники предрекают Апокалипсис. До выборов он действительно успел наговорить много глупостей. Теперь главный вопрос заключается в том, сможет ли его окружение вывести его из заблуждений и помочь ему преодолеть репутацию похабного толстосума и лжеца, который, ко всему прочему, не уважает женщин (по мнению его оппонентов).