„Это приведет к протесту“ – Денис Ларченко об идее отнять право голоса у граждан РФ

Я с самого начала был большим скептиком относительно идеи отнять право голоса у проживающих здесь граждан РФ. Причин тому несколько, но самая главная – последствия подобного решения. Никто из нас на самом деле не знает, насколько сильно это повлияет на настроения людей.

Сделает ли это Нарву более „про-эстонской“? Скорее всего нет, но это значительно снизит риск перенасыщения тех самых эмоциональных протестных голосов. Я также уверен, что подобное ограничение может привести к значительному снижению уровня активности и вовлеченности местных жителей в общественные процессы. Насколько Эстония готова к тому, что значительная часть населения будет просто-напросто выключена из общественной жизни? Это риторический вопрос.

Сейчас можно только спекулировать на этой теме, но я точено уверен в том, что часть людей потеряет уверенность в завтрашнем дне. На фоне многих событий местные русскоязычные жители перестают чувствовать себя в безопасности. Все эти решения – запрет российских телеканалов, переход на эстоноязычное обучение, вопрос с красноармейскими памятниками и прочее – были приняты в одно и тоже время и вызвали „передозировку“ у местных русскоязычных. Им стало казаться, что вся Эстония против них. Они начали ощущать себя изгоями. Конечно, это приведет к протесту, но так как многие из них реально боятся что-либо говорить в свою защиту, то этот протест стал анонимным – начали голосовать за партию „Koos“ и им подобных. Я уверен, что основная часть голосов в поддержку этой партии была не из рациональных, а из эмоциональных побуждений. Так сказать, в состоянии аффекта.