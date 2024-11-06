„Это приведет к протесту“ – Денис Ларченко об идее отнять право голоса у граждан РФ(4)
Депутат Нарвского горсобрания Денис Ларченко о том, как решение Рийгикогу лишить граждан РФ права голоса на местных выборах повлияет на Нарву и к чему оно может привести в дальнейшем.
Я с самого начала был большим скептиком относительно идеи отнять право голоса у проживающих здесь граждан РФ. Причин тому несколько, но самая главная – последствия подобного решения. Никто из нас на самом деле не знает, насколько сильно это повлияет на настроения людей.
Сделает ли это Нарву более „про-эстонской“? Скорее всего нет, но это значительно снизит риск перенасыщения тех самых эмоциональных протестных голосов. Я также уверен, что подобное ограничение может привести к значительному снижению уровня активности и вовлеченности местных жителей в общественные процессы. Насколько Эстония готова к тому, что значительная часть населения будет просто-напросто выключена из общественной жизни? Это риторический вопрос.
Сейчас можно только спекулировать на этой теме, но я точено уверен в том, что часть людей потеряет уверенность в завтрашнем дне. На фоне многих событий местные русскоязычные жители перестают чувствовать себя в безопасности. Все эти решения – запрет российских телеканалов, переход на эстоноязычное обучение, вопрос с красноармейскими памятниками и прочее – были приняты в одно и тоже время и вызвали „передозировку“ у местных русскоязычных. Им стало казаться, что вся Эстония против них. Они начали ощущать себя изгоями. Конечно, это приведет к протесту, но так как многие из них реально боятся что-либо говорить в свою защиту, то этот протест стал анонимным – начали голосовать за партию „Koos“ и им подобных. Я уверен, что основная часть голосов в поддержку этой партии была не из рациональных, а из эмоциональных побуждений. Так сказать, в состоянии аффекта.
Если посмотреть на то, что произошло за последние два года, то в совокупности событий подобные решения правительства и ощущения эстоноязычного населения вполне объяснимы. Многие из них действительно хотят быть уверенными в том, что такие города, как Нарва, Маарду, Силламяэ, Кохтла-Ярве будут стоять за интересы и сохранение суверенитета Эстонии. Понятно, что изменение закона никак не гарантирует этого, но так или иначе оно придает большую уверенность.
Одним словом, и там, и там есть эмоции, с которыми невозможно спорить. Здесь, как говорится, побеждает большинство. Переживания обеих сторон мне понятны, но делать изменения в конституции без серьезного анализа и реальной оценки последствий мне кажется мягко говоря, опрометчиво. Повторюсь, что в конечном итоге решает большинство, и судя по всему, изменениям в законе быть. А если так, то пусть тогда решаются и заканчивают этот балаган с постоянными информационными вбросами по типу „будет!“ или „не будет!“. Пусть лучше будет горький конец, чем горечь без конца.
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