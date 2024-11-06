Два хоккеиста не вернулись в Украину после матчей Континентального кубка – среди них представитель сборной

По информации Суспільне Спорт, не вернулись с командой в Киев защитник Владимир Алексюк форвард Роман Благий, который в этом году вызывался в лагерь сборной Украины и сыграл против Латвии (1:5) в августовском матче квалификации на Олимпиаду.

Об отсутствии игроков также сообщил главный тренер „Сокола“ Олег Шафаренко. „Игроков нам не хватает, потому что их нет. Два игрока у нас остались в Европе. Не вернулись“, – сказал наставник.

Напомним, „Сокол“ неудачно выступил в Континентальном кубке и занял последнее место группы С, не набрав ни одного очка. В активе киевской команды три подряд поражения – против „Риттена“ (4:5), „Есенице“ (2:5) и „Сисака“ (2:4).

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